Защита детей от вовлечения в противоправную деятельность

В связи с участившимися случаями вербовки представителями Украины через различные социальные мессенджеры несовершеннолетних для совершения тяжких преступлений, родителей и педагогов призывают усилить бдительность и проводить разъяснительную работу с детьми о возможных рисках и последствиях.

Дети и подростки, в силу своего возраста и отсутствия сформировавшихся убеждений, особенно подвержены влиянию и манипуляциям. Действия, которые могут казаться им простым хулиганством, могут быть квалифицированы как серьезные преступления, такие как государственная измена (ст. 275 УК РФ), диверсия (ст. 281 УК РФ) и террористический акт (ст. 205 УК РФ). Уголовная ответственность по этим статьям предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Особую опасность представляет вовлечение детей через интернет. Предложения «легкого заработка» от неизвестных лиц в социальных сетях, мессенджерах и онлайн-группах практически всегда связаны с незаконной деятельностью. Даже если первоначальные задания кажутся безобидными, они могут привести к серьезным последствиям.

Что делать, если ребенку пишет подозрительный пользователь:

⦁ Незамедлительно ограничьте доступ ребенка к интернету.

⦁ Сообщите о случившемся в полицию. Просто блокировка контакта не решает проблему.

⦁ Проведите беседу с ребенком. Важно объяснить, что общение с незнакомцами в сети может угрожать безопасности не только его самого, но и его близких.

Бдительность и своевременное информирование – лучшая защита от преступных посягательств. Берегите своих детей!