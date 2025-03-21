Смоленская область присоединилась к Неделе ответственного отношения к здоровью полости рта

Важно осознавать не только значимость красивой улыбки, но и то, насколько состояние зубов и десен влияет на общее здоровье человека. Ведь, как отмечают эксперты, заболевания полости рта – это не только эстетическая проблема, но и серьезный фактор риска для развития других, более опасных болезней.
Кариес, патология десен, потеря зубов и рак полости рта представляют собой самые распространенные заболевания ротовой полости.
Мировая статистика неутешительна: по данным ВОЗ, почти половина населения планеты (3,5 миллиарда человек) страдает от заболеваний полости рта.
Россия, к сожалению, не является исключением:
• кариес временных зубов выявлен у 84% 6-летних детей, кариозное поражение постоянных зубов регистрируется у 72% подростков и практически у 100% взрослого населения,
• признаки воспаления тканей пародонта выявлены более, чем у 40% подростков и 80% лиц 35–44 лет,
• у лиц пожилого возраста (65 лет и старше), в среднем, удалено 18 зубов, количество лиц с отсутствием зубов на верхней и нижней челюсти в данной возрастной группе составляет 14%.
В Смоленской области, как и в целом по стране, кариес и заболевания пародонта остаются в числе лидеров среди стоматологических заболеваний. Хотя распространенность кариеса оценивается как умеренная (до 13% в разрезе всех стоматологических заболеваний), он поражает значительную часть населения, а первые его признаки проявляются уже в раннем детском возрасте.
Многие недооценивают важность заботы о зубах и деснах, считая это лишь вопросом эстетики. Однако, современные научные исследования доказывают обратное.
Существуют значительные корреляции между плохим стоматологическим здоровьем и повышенным риском развития ряда системных заболеваний, включая респираторные и сердечно-сосудистые заболевания, поражения центральной нервной системы, мочеполовой и репродуктивной систем, а так же осложнения беременности и сахарный диабет. Это подчеркивает важность поддержания здоровья полости рта для общего благополучия.
Первые признаки сахарного диабета часто проявляются в полости рта: от воспаления десен и изменений слизистой до стремительного и агрессивного развития кариеса. Эти проявления подчеркивают важность регулярных визитов к стоматологу, с той же периодичностью, что и к эндокринологу. Не менее двух раз в год необходимо посещать пародонтолога, чтобы вовремя выявить и предотвратить возможные осложнения.
В рамках Недели ответственного отношения к здоровью полости рта смоленские стоматологи призывают к активной профилактике и соблюдению простых, но эффективных правил:
- Чистите зубы дважды в день (утром и вечером), не забывайте о языке, на котором также скапливаются бактерии. Используйте зубную нить и не пренебрегайте полосканием после каждого приема пищи и ополаскиватель для полости рта
- Доверьте выбор средств гигиены полости рта своему стоматологу, отдавайте предпочтение зубным пастам со фтором, в том числе и для детей с двух лет (со специально рассчитанной концентрацией фтора в соответствии с возрастом).
- У каждого члена семьи должна быть своя зубная щетка, хранящаяся в отдельном стаканчике, меняйте зубную щетку каждые 2-3 месяца.
- Посещайте врача не реже 1 раза в год для профилактического осмотра и профессиональной чистки зубов.
- Ограничьте потребление сладкого, мучного и газированных напитков, которые способствуют развитию кариеса. Включите в свой рацион продукты, богатые кальцием и витаминами, необходимые для здоровья зубов и костей.
- Отказ от вредных привычек. Курение и употребление алкоголя негативно влияют на состояние зубов и десен.
Ежегодно с 2008 года 20 марта проводится Всемирный день здоровья полости рта. Дата 20 марта была выбрана для празднования не случайно:
- Пожилые люди должны иметь в общей сложности 20 своих зубов к окончанию жизни, чтобы считаться здоровыми
- У детей должно быть 20 молочных зубов
- Здоровый взрослый человек должен иметь в общей сложности 32 зуба и 0 кариозных полостей
- Если учитывать числовые показатели этих утверждений, то их можно перевести в сочетание 3/20, то есть 20 марта
Ежедневная гигиена полости рта, рациональное питание и регулярное посещение стоматолога важны для всего организма!
ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!
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