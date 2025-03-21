Смоленская область присоединилась к Неделе ответственного отношения к здоровью полости рта



Важно осознавать не только значимость красивой улыбки, но и то, насколько состояние зубов и десен влияет на общее здоровье человека. Ведь, как отмечают эксперты, заболевания полости рта – это не только эстетическая проблема, но и серьезный фактор риска для развития других, более опасных болезней.

Кариес, патология десен, потеря зубов и рак полости рта представляют собой самые распространенные заболевания ротовой полости.

Мировая статистика неутешительна: по данным ВОЗ, почти половина населения планеты (3,5 миллиарда человек) страдает от заболеваний полости рта.

Россия, к сожалению, не является исключением:

• кариес временных зубов выявлен у 84% 6-летних детей, кариозное поражение постоянных зубов регистрируется у 72% подростков и практически у 100% взрослого населения,

• признаки воспаления тканей пародонта выявлены более, чем у 40% подростков и 80% лиц 35–44 лет,

• у лиц пожилого возраста (65 лет и старше), в среднем, удалено 18 зубов, количество лиц с отсутствием зубов на верхней и нижней челюсти в данной возрастной группе составляет 14%.

В Смоленской области, как и в целом по стране, кариес и заболевания пародонта остаются в числе лидеров среди стоматологических заболеваний. Хотя распространенность кариеса оценивается как умеренная (до 13% в разрезе всех стоматологических заболеваний), он поражает значительную часть населения, а первые его признаки проявляются уже в раннем детском возрасте.

Многие недооценивают важность заботы о зубах и деснах, считая это лишь вопросом эстетики. Однако, современные научные исследования доказывают обратное.

Существуют значительные корреляции между плохим стоматологическим здоровьем и повышенным риском развития ряда системных заболеваний, включая респираторные и сердечно-сосудистые заболевания, поражения центральной нервной системы, мочеполовой и репродуктивной систем, а так же осложнения беременности и сахарный диабет. Это подчеркивает важность поддержания здоровья полости рта для общего благополучия.

Первые признаки сахарного диабета часто проявляются в полости рта: от воспаления десен и изменений слизистой до стремительного и агрессивного развития кариеса. Эти проявления подчеркивают важность регулярных визитов к стоматологу, с той же периодичностью, что и к эндокринологу. Не менее двух раз в год необходимо посещать пародонтолога, чтобы вовремя выявить и предотвратить возможные осложнения.

В рамках Недели ответственного отношения к здоровью полости рта смоленские стоматологи призывают к активной профилактике и соблюдению простых, но эффективных правил: