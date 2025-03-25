Новые правила оформления SIM-карт для иностранцев



С 2025 года в России, в том числе и в Смоленской области, вводятся обновлённые правила оформления SIM-карт для иностранных граждан.

Теперь для оформления SIM-карты иностранному гражданину потребуется лично посетить салон связи, имея при себе: