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Новые правила оформления SIM-карт для иностранцев

27.03.2025


С 2025 года в России, в том числе и в Смоленской области, вводятся обновлённые правила оформления SIM-карт для иностранных граждан.
Теперь для оформления SIM-карты иностранному гражданину потребуется лично посетить салон связи, имея при себе:

  • СНИЛС.
  • Подтверждённую учётную запись на Госуслугах.
  • Биометрические данные.
    Одному человеку можно оформить не более 10 номеров, включая корпоративные.
    Если сим-карта уже есть, то до 1 июля 2025 года необходимо подтвердить свою личность в салоне связи, предоставив указанные выше документы. Это несложная процедура, которая займёт немного времени, но поможет сохранить ваш номер в рабочем состоянии.
    Почему это важно?
    Введение новых правил – это инструмент борьбы с телефонным мошенничеством, который сделает нашу повседневную жизнь спокойнее. Когда каждый номер будет закреплён за конкретным человеком, правоохранительным органам станет проще выявлять и пресекать противоправные действия.
    Такие изменения создадут более безопасную цифровую среду для всех жителей нашей области.

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