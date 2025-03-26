Смоленские росгвардейцы провели патриотический форум для молодежи

В преддверии Дня войск национальной гвардии Российской Федерации сотрудники, военнослужащие и ветераны регионального управления Росгвардии организовали патриотический форум. Площадкой для общения стал «Культурно-выставочный центр им. Тенишевых». В мероприятии приняло участие порядка 120 человек.

Открыл форум заместитель начальника Управления Росгвардии по Смоленской области полковник Антон Супрун, познакомив ребят с историей и задачами войск национальной гвардии. Вниманию гостей были представлены видеоролики и фотографии иллюстрирующие служебно-боевую деятельность подразделений Росгвардии, в том числе учения, тренировки.

«Цель таких мероприятий познакомить ребят с ведомством и наглядно показать молодежи значение службы в войсках национальной гвардии», — отметил полковник Антон Супрун.

В продолжение встречи представители различных подразделений Росгвардии рассказали юным смолянам о специфике своей работы, пообщались с молодежью и ответили на вопросы зала. Многих школьников заинтересовал порядок поступления в военные вузы Росгвардии.

В завершение мероприятия участники форума поздравили росгвардейцев с наступающим профессиональным праздником.