Смоленская область реализует крупные инвестпроекты в промышленности и сельском хозяйстве

Промышленность России уже не первый год демонстрирует положительную динамику, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме.



Он подчеркнул, что рост промышленного производства в 2024 году составил 4,6%.

«Рост промышленного производства составил 4,6%, во многом благодаря обрабатывающему сектору, где выпуск увеличился на 8,5%. Значительный вклад внесло машиностроение, нарастившее объемы высокотехнологичной продукции почти на 20%», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Важность создания благоприятных условий для ведения бизнеса и развития промышленности в Смоленской области отметил заместитель председателя Правительства региона – министр промышленности и торговли Петр Илюхин. Он уточнил, что это напрямую влияет на качество жизни смолян.

«На сегодняшний день в Смоленской области реализуются крупные инвестпроекты в промышленности и сельском хозяйстве. В них вложат порядка 60 миллиардов рублей. Это способствует расширению существующих и созданию новых производств в регионе», – сказал Петр Илюхин.

Отметим, что в 2025 году в Смоленской области сохранится весь объем мер поддержки инвестиционных проектов и бизнеса.