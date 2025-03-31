Василий Анохин выступил в рамках «Часа Субъекта РФ» в Совете Федерации

В Совете Федерации завершился «Час субъекта РФ», посвящённый Смоленской области. В рамках правительственного часа в Совфеде Василий Анохин представил доклад о достижениях Смоленской области за два года его работы в должности губернатора.

Смоленщина – динамично развивающийся регион, на экономику которого оказывает влияние приграничное положение и тесное взаимодействие с Белоруссией.

Важнейшими направлениями в стратегии развития области, подчеркнул Василий Анохин, являются сохранение населения и повышение качества жизни, воспитание социальной ответственности, патриотизма, создание комфортной среды и прочной экономики.

«Ответственно выполняем поручения президента РФ Владимира Путина, в числе которых: строительство аэропорта, создание университетского кампуса, реставрация крепостной стены», – отметил глава региона.

Специальная военная операция

Глава региона сообщил, что смоляне активно участвуют в специальной военной операции. Пятерым воинам присвоено звание Героев России, 117 человек наградили орденом Мужества, семерых – орденом Святого Георгия.

Безусловным приоритетом деятельности правительства Смоленской является поддержка участников СВО и членов их семей, подчеркнул Василий Анохин.

Так, в регионе установили 46 региональных мер поддержки военнослужащих и членов их семей. Создали центр медицинской реабилитации, цифровую платформу патронажа семей. Запустили образовательную программу «Герои СВОего времени. Смоленск». Смоленщина регулярно направляет гуманитарные грузы. Правительство региона занимается обучением, трудоустройством и вовлечением участников СВО в систему патриотического воспитания молодёжи.

Гражданско-патриотическое воспитание

В регионе ежегодно увеличивается количество человек, вовлечённых в волонтёрскую деятельность. В Смоленской области действуют 800 волонтёрских организаций, 300 патриотических объединений, более 80 поисковых отрядов, «Юнармия», развивается общероссийское «Движение первых».

40 процентов всех проводимых на Смоленщине мероприятий имеют патриотическую направленность, заявил губернатор.

Правительство области поддерживает поисковую деятельность, которой заняты 2 тысячи человек, благоустраивает воинские захоронения.

Для работы с молодёжью в Смоленске создали новый центр «Пушкинский».

Здравоохранение

Губернатор рассказал о ключевых направлениях в сфере здравоохранения, важнейшим из которых, подчеркнул он, является создание условий для получения гражданами качественной медицинской помощи.

Так, в Смоленске с опережением графика построили новую шестиэтажную поликлинику, которой пользуется 65 тысяч человек. Завершили строительство областного онкологического диспансера. Сейчас идёт строительство корпуса детской областной клинической больницы и психиатрической больницы.

Медучреждения региона применяют телемедицинские технологии. Больницы обеспечивают новым оборудованием и транспортом.

В Смоленской области выстроена система подготовки медицинских кадров. 8 тысяч студентов обучаются по программам высшего и среднего профессионального образования, 1,5 тысячи из них – по целевым договорам.

В регионе существенно расширили меры поддержки студентам и специалистам, ведётся активное развитие программы «Земский доктор».

За два года общая численность медработников на Смоленщине увеличилась на 484 человека.

Социальная поддержка

Правительство Смоленской области совершенствует меры социальной поддержки населения. На сегодняшний день действует 111 мер, которыми пользуются более 400 тысяч человек.

Реализуется программа по повышению рождаемости. Кроме того, правительство области финансово поддерживает молодые, студенческие и многодетные семьи.

До 1 миллиона рублей увеличили выплату на погашение ипотеки семьям, в которых с 2025 года родился третий или последующие дети (оператор программы – АО «ДОМ.РФ»).

В регионе предоставляется областной материнский капитал, оказывается помощь малоимущим семьям. Компенсируется часть стоимости детских путёвок, выдаются электронные сертификаты, ведётся строительство новых корпусов оздоровительных центров.

На Смоленщине ввели региональный социальный контракт, с учётом которого выплаты для предпринимательской деятельности увеличены до 700 тысяч рублей.

«Приобретаем жилье для детей-сирот, увеличили размеры выплат на содержание детей под опекой и в приёмных семьях», – добавил губернатор.

Образование

Важной сферой для обеспечения технологического лидерства является образование.

Для этих целей в Смоленске построили две школы – в сумме на 2,1 тысячи мест, ведётся строительство образовательного центра «Техношкола Феникс» в Печерске на 726 мест и двух детских сада Смоленске на 400 мест.

«Увеличиваем количество студентов-целевиков по педагогическим направлениям обучения, – заявил Василий Анохин. – Сейчас в вузах и колледжах области учатся 44,5 тысячи студентов».

В рамках проекта «Профессионалитет» в регионе создали три отраслевых кластера в строительстве, машиностроении и медицине. На подходе ещё два кластера в химической и сельскохозяйственной отраслях.

В области высшего образования реализуется пять сетевых направлений подготовки с ведущими вузами Москвы.

Правительство региона финансово мотивирует студентов-целевиков и молодых специалистов.

Благодаря поддержке президента Владимира Путина в Смоленске реализуется проект строительства межвузовского кампуса, который объединит пять вузов города и будет осуществлять подготовку по четырём направлениям. Именно кампус станет главной движущей силой в раскрытии научно-технического потенциала Смоленской области.

Спорт

«Создаём условия для подготовки спортсменов и привлечения граждан к занятиям спортом. Построили 5 физкультурно-оздоровительных комплексов и центр для фиджитал спорта.

Строим спортивные площадки, катки, хоккейные коробки, отремонтировали более 20 объектов», – сообщил Василий Анохин.

Нормативная обеспеченность региона спортивными сооружениям составляет 77,4% (рост на 3,4%).

В регионе в два раза увеличили призовые суммы спортсменам, тренерам, стипендии; денежные выплаты победителям и призёрам соревнований.

На Смоленщине создали хоккейный клуб «Славутич», который является единственной Российской командой, участвующей в Экстралиге открытого чемпионата Республики Беларусь, подчеркнул губернатор.

Также правительство области поддерживает футбольную команду «Университет спорта».

В Смоленске открыли детскую школу по шахматам им. С.А. Карякина и Центр бокса.

Более 2,2 тысячи студентов обучаются по программам высшего и среднего профессионального образования по спортивным направлениям.

Строительство

На Смоленщине активно ведётся строительство жилья и благоустройство территорий.

Так, за два года введено более 1 миллиона квадратных метра жилья. Из аварийного жилья переселили 881 человека.

Благоустроено 170 территории. Реализованы восемь проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. При поддержке председателя правления Сбербанка Германа Грефа выполнено благоустройство парка Блонье. При поддержке Фонда ДОМ.РФ выполняется благоустройство Реадовского парка.

Жилищно-коммунальное хозяйство

«Модернизируем инфраструктуру ЖКХ, ремонтируем объекты, сети водоснабжения, теплосети, реконструируем котельные, обновляем лифты, – сообщил Василий Анохин. – Во всех округах построили объекты догазификации».

В рамках проекта «Чистая вода» на Смоленщине построили 15 объектов водоснабжения.

Дороги, транспорт

В Смоленской области увеличили темпы строительства и ремонта дорог. За два года отремонтировали 1 230 километров; привели в нормативное состояние 29 мостов.

Кроме того, в регионе построили две новые дороги и временную объездную дорогу города Вязьмы, приступили к строительству путепровода в Вязьме.

Модернизировали систему светофорного управления. Приобрели 144 единицы коммунальной и дорожной техники и оборудования, 115 пассажирских автобусов.

Организовали запуск поездов на новых маршрутах.

В соответствии с поручением президента в регионе ведутся мероприятия по подготовке к строительству (реконструкции) аэропорта Смоленск-Северный.

Культура

«В Смоленской области находится более 4,3 тысячи объектов культурного наследия. Заботимся о его сохранении, – подчеркнул Василий Анохин. – В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина приступили к реставрации Смоленской крепостной стены и осуществляем подготовку к работам по сохранению Костёла».

В Вязьме два дома включили в программу восстановления памятников истории и архитектуры с участием АО «ДОМ.РФ».

Провели реставрацию и ремонт более 20 домов – объектов культурного наследия.

Ведётся ремонт и оснащение учреждений культуры.

В Смоленске сохранились три православных храма – уникальных памятника зодчества XII века. Их и другие святые места ежегодно посещают более 200 тысяч паломников.

Туризм

На Смоленщине активно развивается туризм. Растёт туристский поток в область: за 2024 год 747 тысяч человек посетили Смоленскую область.

«Выполнили благоустройство туристских центров городов Гагарина и Смоленска. Строим гостиницы. Предоставляем гранты на реализацию местных инициатив. Работаем над включением города Вязьмы в маршрут «Золотое кольцо России»», – сообщил Василий Анохин.

Экономическая политика

Правительство области сконцентрировало усилия на развитии экономики. В 2024 году индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 107,6 процента (7 место в ЦФО). Объём инвестиций достиг своего исторического максимума – 108,5 миллиарда рублей. Отмечается рост доходов населения.

«Наращиваем экспорт. По итогам 2023 и 2024 годов Центр поддержки экспорта Смоленской области занял первое место в рейтинге региональных центров», – подчеркнул губернатор.

Губернатор отметил: более четверти всего трудоспособного населения Смоленщины заняты в промышленном производстве. В 2024 году индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей составил 104,4 процента – 10 место в ЦФО.

За последние два года смоленские предприятия привлекли 3,5 миллиарда рублей льготного финансирования от Фонда развития промышленности (ФРП0 и втрое увеличили капитализацию регионального ФРП – до 800 миллионов рублей.

На Смоленщине реализуется более 50 инвестиционных проектов с объёмом инвестиций 60 миллиардов рублей, ожидаемым социальным эффектом – 12 тысяч рабочих мест.

Кроме того, правительство поддерживает малый и средний бизнес, предоставляет гранты начинающим предпринимателям.

Сельское хозяйство

В сельском хозяйстве возрождаем традиционную для Смоленщины культуру – лён, сообщил губернатор.

В 2024 году Смоленская область заняла первое место в РФ по посевной площади льна-долгунца (это более 6 тысяч гектаров), а также стала лидером в ЦФО по объёму экспорта продукции АПК.

В сельскохозяйственный оборот ввели 41 тысячу гектаров ранее не используемых земель.

На Смоленщине ведётся строительство, реконструкция объектов АПК, обновляется технику, ведётся строительство жилья и благоустройство территорий.

Порядка 2,7 тысячи студентов обучаются по программам высшего и среднего профессионального образования по сельхознаправлениям, из которых 158 человек – целевики.

Кроме того, Смоленская область стала пилотным регионом для разработки модели интеграции образовательных организаций в систему подготовки кадров для АПК: с 2025 в школах откроются классы агробиотехнологий.

Взаимодействие с Республикой Беларусь

Стратегическим партнёром Смоленской области в торговле является Белоруссия, товарооборот с которой за 2024 год превысил 294 миллиарда рублей.

В ноябре 2024 года впервые состоялась встреча делегации членов правительства Смоленской области во главе с губернатором Василием Анохиным с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Александр Григорьевич поддержал инициативу реализации совместных инвестиционных проектов в льноводстве, машиностроении, туризме.

Сейчас правительство прорабатывает концепцию создания в Смоленске первого международного туристско-информационного центра Союзного государства «Союзный Дом».

«Между Республикой Беларусь и Смоленской областью осуществляется тесное экономическое и культурное взаимодействие, – подчеркнул Василий Анохин. – Регион обладает опытом проведения совместных мероприятий на высоком уровне. В связи с чем прошу вас, Валентина Ивановна, провести XIV Форум регионов России и Беларуси в 2027 году в Смоленске – городе, в котором в 1918 году была образована Республика Беларусь».

В завершение губернатор Василий Анохин поблагодарил Председателя верхней палаты парламента Валентину Матвиенко за возможность представить Смоленскую область в Совете Федерации: «Выражаю признательность коллегам, принявшим участие в рассмотрении в рамках комитетов Совета Федерации проектов региона в сфере здравоохранения, транспорта, ЖКХ, культуры и спорта. Прошу вас поддержать наши предложения.

Понажев Юрий Олегович

Юрист



В период с 24 по 27 марта 2025 года в Совете Федерации впервые прошли Дни Смоленской области. Это очень важная для региона серия мероприятий. которая дала возможность поставить на федеральном уровне важные для Смоленской области вопросы и рассмотреть возможность привлечения дополнительного финансирования для реализуемых или планируемых к реализации в регионе проектов. Такого рода региональный лоббизм для Смоленщины очень важен, поскольку именно в ходе личных контактов с высокого уровня федеральными государственными деятелями можно добиться привлечения внимания к проблемам региона и найти пути их решения.

Встречи с участием губернатора Василия Анохина, председателя Смоленской областной Думы Игоря Ляхова принесли ряд конкретных результатов. Например, в рамках расширенного заседания Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре под председательством Лилии Гумеровой было решено предоставить дополнительное федеральное финансирование на проект по восстановлеию смоленского костёла с учётом того, что костёл является объектом культурного наследия федерального значения, а в 2013 году костёл был закрыт из-за неудовлетворительного состояния.

Очень важным является вопрос о ремонте Петропавловского моста через Днепр по улице Дзержинского. В связи с важностью объекта глава региона попросил включить проект по реконструкции Петропавловского моста в реестр объектов капитального строительства на условиях федерального софинасирования. По заявлению первого заместителя председателя Правительства Смоленской области Алмаза Ахметшина, результаты недавних расчетов показали значение интегрального износа сооружения в 51,2% при допустимом значении 25% и предельном 50%. И это развитие продолжается». Жители Смоленщины хорошо помнят, как в 2024 году в Вязьме обрушился Панинский путепровод, что привело к гибели человека и остановке движения транспорта, в том числе поездов в районе трагедии. В этой связи особенно актуальным является контроль за состоянием мостов и другой дорожной инфраструктуры для обеспечения безопасности жителей. Петропавловский мост проходил капитальный ремонт в 2013 году (с полным закрытием движения по нему в летний период), однако интенсивное движение по мосту, в том числе большегрузного транспорта, ведёт к деградации инфраструктуры, что может уже в ближайшие годы потребовать полной реконструкции моста и закрытия его на 3 года. Это создаст очень большие неудобства для смолян, пользующихся данным мостом для поездок по нему (например, на работу из Заднепровского района) маршрутками, автобусами, трамваями, что может привести также к образованию сильных пробок на втором мосту в часы пик. В связи с этим, конечно, вспоминается приезд в Смоленск транспортного эксперта из Перми Михаила Якимова в 2015 году, который заявил, что ещё один мост Смоленску не нужен, после чего соответствующие инициативы были свёрнуты. К мнению такого эксперта, вероятно, не стоило прислушиваться, поскольку в условиях закрытия Петропавловского моста основной поток движения через Днепр будет проходить фактически всего лишь по одной оставшейся транспортной артерии, а если бы к настоящему времени дополнительный мост через Днепр был построен, такой ситуации можно было бы избежать.

В ходе встреч губернатора в Совете Федерации поднимались также очень важные вопросы реконструкции крепостной стены, строительства образовательного кампуса и воссоздания аэропорта, возрождения смоленского спорта. Надеюсь, что все эти очень важные для смолян проекты будут в ближайшие годы реализованы.