Госавтоинспекция информирует об изменениях процедуры регистрации транспортных средств с 1 марта 2025 года

08.07.2024 года подписан Федеральный закон № 174-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Так, в сфере государственного учета транспортных средств автолюбителей ожидают следующие изменения:

— поставить на учет автомобиль можно будет без полиса ОСАГО.

По дествующим правилам для постановки на учет или смены владельца транспортного средства у его владельца должен быть страховой полис ОСАГО. С 01.03.2025 это правило будет исключено.

— угнанный или похищенный автомобиль можно будет снять с учета.

По действующим правилам запрещены регистрационные действия в отношении транспортных средств, которые находятся в розыске. Предполагается по новым правилам, что машину можно будет снять с учета, если она находится в розыске как похищенная или угнанная.

— неуплата утилизационного сбора станет поводом для отказа в регистрации автомобиля. С 01.03.2025 основанием для отказа в регистрации транспортного средства, ввезенного в Россию физическим лицом, будет неуплата утилизационного сбора.

— снять автомобиль с учета можно будет через Госуслуги.

С 01.03.2025 года с таким заявлением можно обратиться:

1. В регистрационное подразделение Госавтоинспекции или на портал Госуслуг, если транспортное средство было продано путем заключения договора об отчуждении транспортного средства (купли-продажи, дарения и т.д.) на Госуслугах, у нотариуса либо если транспорт был отчужден на основании решения суда;

2. В регистрационное подразделение Госавтоинспекции, если договор об отчуждении транспортного средства был заключен в простой письменной форме на бумаге. Сделать это можно только по истечении 10 дней с момента отчуждения транспортного средства, а к заявлению о снятии машины с учета нужно будет приложить оригинал договора.

— оснований для осмотра транспортного средства станет больше.

С 01.03.2025 в статью 16 Закона № 283-ФЗ от 03.08.2018 «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», содержащую перечень оснований для осмотра транспортного средства инспектором Госавтоинспекции, будут внесены новые основания, а именно:

• Возобновление государственного учета транспортного средства;

• Оформление паспорта транспортного средства в отношении не состоящего на учете транспортного средства;

• Оформление паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации взамен регистрационных документов, установленных нормативными правовыми актами РФ, РСФСР, СССР, выданных до 1993 года, в том числе взамен свидетельства о регистрации транспортного средства, технического паспорта транспортного средства, технического талона транспортного средств

— организациям, торгующим автомобилями, разрешат снимать их с учета.

С 01.03.2025 года одним из оснований для прекращения регистрационного учета автомобиля станет подача соответствующего заявления специализированной организацией, для которой этот автомобиль является товаром и предназначен для продажи. Помимо этого, основанием для снятия с учета станет гибель или уничтожение автомобиля. Заявление о снятии его с учета должен будет подать владелец или организация, занимающаяся утилизацией.