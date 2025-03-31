Развитие Арктики — приоритетная цель России



Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам VI Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», отметив, что Российская Арктика открывает огромные возможности для запуска смелых предпринимательских, научных и творческих инициатив.

«Российская Арктика открывает огромные возможности для созидательного труда, для приложения сил и талантов молодежи, специалистов разных профессий, для запуска смелых предпринимательских, научных, творческих инициатив. И в этой большой работе мы настроены на сотрудничество со всеми заинтересованными государствами-партнерами и интеграционными объединениями», — говорится в послании главы государства.

Путин отметил, что девиз нынешнего форума «На Севере — жить!» в полной мере отражает один из ключевых приоритетов развития арктических территорий — комплексное обновление, благоустройство городов и поселков, а также повышение качества жизни людей за счет создания современных рабочих мест, дальнейшего подъема экономики и социальной сферы.

Президент также подчеркнул важность совершенствования транспортного каркаса региона, включая порты, железнодорожные магистрали, авиационное сообщение и организацию круглогодичной навигации по Северному морскому пути.

В рамках форума президенту России Владимиру Путину доложат информацию о мастер-планах опорных городов Арктической зоны РФ.

Правительство РФ определило 16 важнейших населенных пунктов Арктики, для которых началась разработка мастер-планов по развитию на период до 2035 года.

Что на ваш взгляд, необходимо предпринять для ускорения развития арктического региона – кладовой природных ресурсов? Какие стимулы помимо материальных могли бы побудить людей ехать на работу в Арктику? Как обеспечить защиту национальных интересов России в арктическом регионе? Как развитие Арктики и Северного морского пути будет воздействовать на экономику вашего региона?



Понажев Юрий Олегович

Юрист



Развитие Арктики в последнее время становится важнейшим вопросом не только в российской политической среде, но и на мировой арене. Администрация Дональда Трампа, осознав актуальность развития Арктики и её возрастающей роли в мировой экономике и системе международной безопасности, уже пытается предъявить свои права на Гренландию. После визита сына Дональда Трампа Гренландию посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс; активно идёт зондаж возможности получения Гренландией независимости от Дании с последующим превращением Гренландии в территорию, ассоциированную с США. Президент России Владимир Путин выступил в Мурманске на Международном Арктическом форуме «Арктика — территория диалога, анонсировав рост числа военнослужащих в Арктике, а министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков анонсировал возможное появление после 2030 года нового национального проекта, посвящённого развитию Арктики и Северного морского пути. Наконец, помощник Прездента и глава морской коллегии Николай Патрушев полагает, что Развитие Россией Северного морского пути позволит избежать рисков блокировки перевозки грузов через Балтийское и Черное море и считает перспективным строительство в Арктике малых АЭС. Кроме того, стоит ответить, что ранее, до 2022 года, вопросы развития Арктики активно обсуждались на Арктическом совете с участием 8 арктических государств, причём в рамках этой работы участие внеарктических государств в освоении Арктики не особенно приветствовалось. После введения западных санкций значение Арктического совета в вопросах развития Арктики существенно снизилось, что создаёт новые возможности для внеарктических государств (например, Китая) в освоении Арктики; так, Китай приступил к строительству своего пока небольшого ледокольного флота.

Россия со времён СССР имеет прочные позиции в Арктике. СССР был единственным государством мира, обладавшим флотом атомных ледоколов. В последние годы Россия начала реализовывать некоторые проекты по производству сжиженного природного газа в Арктике (например, проект компании “Новатэк” “Арктик СПГ-2”), ставшие особенно актуальными после прекращения экспорта газа по трубопроводам в Западную Европу. Однако развитие этих проектов существенно затрудняется введением западных занкций и затруднённому доступу к высокотехнологическому оборудованию для реализации проектов. Рано или поздно месторождения нефти и газа в Сибири будут истощаться, что сделает актуальным добычу в Арктической зоне. Роль Северного морского пути будет только возрастать по мере потепления климата.

В этих условиях Россия в первую очередь должна добиваться жёсткого соблюдения крупным российским бизнесом, реализующим сырьевые проекты в Арктике, экологических требований. Можно вспомнить аварию нефтяных танкеров в Азовском море в 2024 году и разлив дизельного топлива в Норильске в 2020 году. Ущерб от такого рода катастроф экосистемам огромен. Кроме того, изменение климата приводит к другим экологически проблемам, например, уменьшению ареала обитания в Арктике белых медведей. В настоящее время ряд крупных компаний реализуют программы поддержки животного мира в Арктике — например, “Роснефть” проводит в Арктике экспедиции и исследования, реализует комплексную программу по поддержке и защите белых медведей, обитающих в дикой природе без опеки матери. Думаю, что каждая крупная компания работающая в Арктике, должна взять шефство над определённой территорией или видом, находящимся под угрозой в Арктике, а государство должно проводить усиленный мониторинг и искать возможности для адаптации уязвимых видов к изменяющимся условиям обитания. Мы не имеем права утратить уникальную экосистему в Арктике!

Конечно же, развитие Северного морского пути будет очень актуальным — многие торговые пути сейчас являются небезопасными для мореплавания. Например, Красное море обеспечивает большой объём торговли, но судоходство там больше не является безопасным из-за хуситов, сделавших этот регион фронтом противостояния Израилю. Панамский канал смтановится объектом противостояния великих держав — Китая и США. Мореплавание в Тихом океане может быть осложнено спорами между Китаем и некоторыми восточноазиатскими государствами за морские территории, а также вмешательством извне, пока латентным. В этих условиях Северный морской путь становится всё более перспективным и безопасным путём для доставки грузов морским транспортом. Конечно же, нужно развивать всю арктическую зону — строя не только терминалы и заводы по произвдоству СПГ, но и социальную инфраструктуру для привлечения туда молодёжи. Актуальным является и проект Северного широтного хода для перевозок железнодорожным транспортом по северу нашей страны, хотя проект является дорогостоящим и его рентабельность вызывает вопросы, но, как мне представляется, исходя из стратегических интересов России он является очень перспективным. Вопросы зон влияния в Арктике тоже очень важны. СССР в своё время придерживался секторального принципа определения границ в Арктике. Принятие Конвенции ООН по морскому праву потребовало дополнительных обоснований от нашей страны на континентальный шельф в Арктике. В результате ряда научных экспедиций и исследований такие обоснования были даны и представлены в профильные международные структуры ООН. Тем не менее, двусторонние соглашения с соседними государствами все равно необходимы. Россия в 2010 году подписала с Норвегией Договор о разграничении морских пространств в Баренцевом море. Данный договор был достаточно выгоден для Норвегии с точки зрения возможностей для рыболовства и добычи сырья. Тем не менее, в настоящее время Норвегия в рамках санкций создаёт для России препятствия в реализации её прав на острове Шпицберген, гарантированных России по Шпицбергенскому трактату. Согласно условиям Договора 1920 г. России должны быть обеспечены «одинаковый свободный доступ» на архипелаг наряду с Норвегией и возможности ведения там хозяйственно-экономической деятельности «на условиях полного равенства». Норвегия должна понять, что невыполнение положений этого договора может поставить под сомнение и линию разграничения в Баренцевом море по Договору 2010 года, тем более что Договор 2010 года был обусловлен сотрудничеством между Россией и Норвегией в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

Для ускорения развития Арктики нужно предоставить налоговые льготы тем компаниям, которые готовы развивать в Арктике инфраструктуру, реализовывать сложную добычу сырья и при этом вести свою деятельность в соответствии со строгими экологическими требованиями. Люди потянутся в Арктику, если они смогут претендовать там на высокую зарплату, им будет предоставляться жильё, “северные” льготы в полном объёме, а социальная инфраструктура будет на высшем уровне. Частная инициатива для всего этого недостаточна, сложные климатические условия Арктической зоны России указывают на то, что решающая роль в успехе этих проектов принадлежит государству, как это было и в советское время. Смоленская область может в будущем воспользоваться возможностями экспорта своей продукции через Северный морской путь на мировые рынки. В настоящее время Беларусь готовит к запуску в Мурманске свой морской порт для экспорта удобрений и нефтепродуктов, он заработает уже в 2028 году. Смоленщина имеет отличное производство удобрений в Дорогобуже (предприятие “Акрон” — с учётом развития отношений с Беларусью Смоленская область могла бы использовать на рыночной основе мощности этого белорусского порта для экспорта своих удобрений на мировой рынок. Это проще и выгоднее, чем ждать милостей от Запада. А смоленская продукция будет ещё более востребована на мировом рынке удобрений, будет сформирован и интересный логистический маршрут. На Северном флоте несёт боевое дежурство и атомный подводный ракетный крейсер К-410 “Смоленск”, спущенный на воду в 1990 году, это символ присутствия нашего региона в Арктике.

У России есть все шансы стать лидером развития Арктики в плане освоения стратегического пространства, природных ресурсов, логистики, ледокольного флота. Нужно вернуть мощное присутствие в Арктике, аналогичное тому, которое было в СССР. В своё время спущенный на воду в 1957 году атомный ледокол “Ленин” стал первым мире надводным судном с ядерной силовой установкой. И сегодня Россия возвращает потенциал строительства крупнейших в мире передовых арктических проектов, но государственное финансирование на эти цели должно кратно возрасти, и каждая копейка, выделяемая на эти цели, должна контролироваться для её использования на цели увеличения российской мощи в Арктике.