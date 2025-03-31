Шесть смоленских предприятий получили федеральный знак «Сделано в России»

Организации прошли сертификацию и получили федеральный знак «Сделано в России». Теперь под ним в регионе работают 12 компаний.

По словам главы Смоленщины, это подтверждение высокого качества продукции и хорошего экспортного потенциала. Среди предприятий, которые получили знак: компании-производители кофе, пищевых добавок и спортивного питания, холодильного и морозильного оборудования, систем управления и автоматизации, текстильных изделий, а также разработчик инновационных энергетических решений.

«Благодаря новому статусу наши компании получат помощь Российского экспортного центра в продвижении товаров и услуг на внешние и внутренние рынки. Напомню, что сертификацию национального бренда смоленские предприятия могут пройти в упрощенном порядке. Это стало возможным благодаря соглашению, подписанному в конце 2024 года с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Олеговной Никишиной на международном форуме «Есть ли будущее у экспорта?» в Смоленске. Чтобы получить дополнительные возможности для продвижения своих товаров в других странах, нужно обратиться в Центр поддержки экспорта Смоленской области», — сказал губернатор.

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».



Получение федерального знака “Сделано в России”шестью смоленскими предприятиями – это не просто символ качества, но и важный шаг к укреплению позиций нашего региона на рынке как внутреннем, так и внешнем.

Поддержка, которую наши компании теперь могут получить от Российского экспортного центра, открывает новые горизонты для развития бизнеса. Особенно важно, что среди отмеченных предприятий есть производители в таких перспективных сферах, как инновационные энергетические решения и спортивное питание. Это свидетельствует о том, что смоленские предприниматели способны не только следовать современным трендам, но и задавать их.

Упрощенный порядок сертификации — это значительное преимущество для наших компаний, позволяющее им быстрее адаптироваться к требованиям рынка. Я надеюсь, что это станет стимулом для других производителей в регионе, чтобы они также стремились к повышению качества своей продукции и выходу на новые рынки.

Также стоит отметить важность сотрудничества с Центром поддержки экспорта Смоленской области. Это дает возможность не только продвигать продукцию, но и обмениваться опытом, что в свою очередь способствует развитию предпринимательской культуры в нашем регионе.

В целом, данное событие — это позитивный сигнал для всех нас. Оно подчеркивает потенциал Смоленщины как региона с высококачественным производством и активным участием в экономике страны. Надеюсь, что в будущем мы увидим еще больше смоленских компаний, гордо несущих знак “Сделано в России”.

Понажев Юрий Олегович

Юрист



О запуске проекта “Сделано в России” под эгидой Экспортного страхового агентства России было объявлено в рамках мероприятий, организованных российским павильоном на выставке Экспо-2015 в Милане, с участием занимавшего тогда должность первого вице-премьера Игоря Шувалова. С тех пор в связи с антироссийскими санкциями направленность проекта изменила своё магистральное направление с европейских рынков на государства Азии, включая Китай, Индию, Ближний Восток. Проект предполагает получение производителями права нанесения на свою продукцию знака соответствия — “птички” в цветах триколора. Получившие сертификат соответствия компании получат право рекламировать свою продукцию в мультиязычном каталоге, приоритетное право продвижения своей продукции в национальных магазинах на международных электронных торговых площадках, участвовать в акциях продвижения продукции за рубежом.

Для прохождения сертификации необходимо предоставить документ об оценке соответствия обязательным требованиям и сертификат о соответствии продукции добровольным требованиям по одному или нескольким направлениям из нижеперечисленных : Экологичность, Органическое происхождение, Надёжность, Уникальность, Качество. Следует отметить, что в проекте могут участвовать только компании из сферы несырьевого неэнергетического экспорта, что отражает государственный приоритет структурной перестройки экономики в пользу компаний перерабатывающей промышленности. Очень важно то, что в рамках проекта возможна сертификация продукции по направлению Экологичность, что предполагает, в частности, что продукция производится с минимальным воздействием на окружающую среду; при изготовлении продукции соблюдаются принципы безопасного обращения с отходами производства; продукция в упаковке из биоразлагаемого материала; продукция произведена из безопасного сырья, не содержит опасных веществ; производитель продукции разделяет принципы ESG (уменьшение углеродного следа на всех стадиях производства); продукция подлежит вторичной переработке или произведена из переработанного сырья. Вместе с тем, иностранные импортеры, обращая внимание на продукцию под брендом “Сделано в России” не смогут сразу же с очевидностью определить, по какому направлению была сертифицирована продукция — по Экологичности или по иным направлениям, например, по Качеству и Уникальности. С учётом возрастающего значения экологичности продукции для потребителей в зарубежных странах можно было бы рассмотреть вопрос о создании отдельного бренда и о его продвижении для предприятий, соответствующих стандартам экологичности, — например, бренда “Сделано в России — ЭКО” с зелёной галочкой. Это позволило бы выделить именно те товары, которые соответствуют самым высоким стандартам экологичности при производстве и реализации.

Отрадно, что уже 12 смоленских компаний получили федеральный знак “Сделано в России”. Это отражает заинтересованность компаний из Смоленской области к экспорту продукции на зарубежные рынки и их готовность инвестировать в прохождение добровольной сертификации своей продукции, которая должна создать дополнительные конкурентные преимущества для экспорта продукции, в том числе путём улучшения репутации и развития бренда компаний. Смоленские компании из сферы пищевой и лёгкой промышленности, а также компании, занимающиеся производством оборудования, смогут, без сомнения, улучшить свои позиции во внешнеэкономической деятельности в связи с участием в проекте. Очень важна здесь и роль государственных структур, занимающихся поддержкой экспорта. По данным на октябрь 2024 года, добровольная сертификация «Сделано в России» охватила уже 8082 наименования товаров российского производства. В связи с этим у смоленских компаний есть большой потенциал роста для участия в этом перспективном проекте.