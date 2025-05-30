О том, что предлагает гостям Смоленск, рассказало информагентство ТАСС





Смоленск, один из древнейших российских городов, известен с 863 года. Крупное поселение располагалось на торговых маршрутах в Северную Европу и Византию, а позднее стало крепостью на западной границе русских земель. Город с богатой историей изобилует древними памятниками архитектуры, в Смоленске и области расположены уникальные музеи, проводятся различные мероприятия. Знакомство со Смоленщиной будет интересно и любителям истории, и поклонникам активного отдыха — как взрослым, так и детям

Крепость, храмы

В центре города расположена уникальная Смоленская крепость — одна из крупнейших в мире сохранившихся крепостей, некогда из числа сильнейших в Европе, которая выдержала не одну осаду. Ее внешний периметр превышает 6,5 км, высота стен достигает 19 м, ширина — 6 м. Большая часть городской оборонительной системы была разрушена в результате нашествий XVII–XX веков, на сегодняшний день сохранилось немногим более 3 км крепостной стены (в мае текущего года на ней завершены противоаварийные работы) и 18 башен. В музее «Смоленская крепость» открыты тематические экспозиции «Грозный XVII век», «Стрелецкий мiр», ежедневно проводятся интерактивные экскурсии и исторический квиз, а на июнь 2025 года составлена обширная программа просветительских встреч.

В Смоленске сохранилось несколько храмов домонгольского периода истории России. Наиболее древний из них — храм святых апостолов Петра и Павла, построенный в 1146 году, во время правления смоленского князя Ростислава Мстиславича, внука Владимира Мономаха. Его неоштукатуренные кирпичные стены помнят и правление Речи Посполитой, когда храм был превращен в католический костел, и пожар во времена наполеоновского вторжения, и изгнание из Смоленска фашистских оккупантов в 1943 году.

Храм святых апостолов Петра и Павла© Obolenskaya/ Shutterstock/ Fotodom

На Соборной горе на берегу реки Днепр возвышается Успенский кафедральный собор, заложенный на этом месте Владимиром Мономахом. Собор, построенный в 1101 году, был уничтожен в 1611 году во время Смуты, в конце 20-месячной осады города армией короля Речи Посполитой Сигизмунда III. Защитники Смоленска, понимая, что город вот-вот падет, взорвали пороховые погреба в толще Соборной горы. Много веков спустя храм начал воссоздаваться и обрел современный вид лишь в 1772 году. Бирюзовое здание на холме видно издалека, внутри собора находится пятиярусный иконостас высотой с 10-этажный дом, украшенный позолоченной резьбой.

Прогулки, городские фестивали

Под стенами Смоленской крепости вдоль неширокого здесь Днепра расположена прогулочная набережная. Кстати, Днепр — «уроженец» Смоленской области: река, протекающая через территории России, Белоруссии и Украины, берет начало из ключа недалеко от границы с Тверской областью. У истока реки создана прогулочная зона, рядом расположен деревянный Свято-Владимирский мужской монастырь.

Князь Потемкин, адмирал Нахимов, фантаст Азимов: знаменитые уроженцы Смоленщины

Смоленск и область — родина многих известных личностей. Под Смоленском родился российский государственный деятель князь Григорий Потемкин, фаворит императрицы Екатерины II, инициатор присоединения Крыма к России, создания Черноморского флота. В Вяземском уезде Смоленской губернии появился на свет выдающийся российский флотоводец Павел Нахимов.

В Смоленской губернии родился композитор Михаил Глинка — первый отечественный композитор, снискавший мировую славу.

В Вязьме родился актер Анатолий Папанов, в Демидове — знаменитый актер и цирковой артист Юрий Никулин. На Смоленщине родилась летчик-испытатель Марина Попова — первая советская женщина, преодолевшая на реактивном истребителе МиГ-21 звуковой барьер.

Уроженцами края являются знаменитые писатели-фантасты. Так, в Смоленске родился Александр Беляев, один из основоположников советской научной фантастики, автор романов «Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля», «Ариэль». В своих произведениях он гениально предсказал множество последующих изобретений. В 90 км от облцентра расположено село Петровичи, где появился на свет всемирно известный фантаст Айзек Азимов (имя при рождении, по его же словам, — Исаак Юдович Озимов). Семья мальчика эмигрировала в США вскоре после рождения сына. На месте, где стоял родной дом Азимова, сейчас находится памятный камень — почитатели таланта писателя могут его посетить. Односельчанин фантаста — знаменитый советский авиаконструктор Семен Лавочкин, он также родился в Петровичах.Показать ещё

Купаться в Днепре в городской черте запрещено, однако в 80 км от Смоленска находится национальный парк «Смоленское поозерье». Помимо пляжного отдыха, он предлагает однодневные сплавы на каноэ, каяках и сапах по озерам и рекам для всей семьи, одно- и многодневные туры по территории парка (территория с поперечником более 50 км это позволяет), прокат лодок, прочие виды активного и рекреационного времяпрепровождения.

Параллельно Днепру по городу тянется улица Ленина. Она понравится любителям пеших прогулок — часть ее сделана пешеходной, а архитектура зданий по сторонам создает атмосферу губернского российского города позапрошлого века. Здесь находятся многочисленные заведения общепита, детский музей «В мире сказки». Исторический музей, расположенный здесь же, рассказывает об истории края с древнейших времен и может похвастаться подлинным скелетом мамонта.

Здание исторического музея на улице Ленина© urza/ Shutterstock/ Fotodom

Улица Маяковского — еще одна пешеходная зона с домами XIX века. Она изобилует кафе и ресторанами, на ней расположена областная филармония. В 2019 году ее зал обзавелся органом (цифровым инструментом одного из ведущих нидерландских производителей, по звучанию не уступающим, а в чем-то превосходящим духового «короля инструментов»), и теперь здесь регулярно проходят органные концерты.

Этим летом смоляне и гости города смогут принять участие в различных мероприятиях. К примеру, во второй половине июня на улице Маяковского будет проходить выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Ремесленный бульвар». 26–27 июля в центре Смоленска впервые состоится книжный фестиваль «Смолфикшн». Ожидаются книжная ярмарка, тематические лекции, мастер-классы. На 2–3 августа 2025 года запланирован фестиваль уличной еды — смоляне и гости города смогут отведать на улице Ленина блюда различных кухонь мира, поучаствовать в мастер-классах и конкурсах.

© Евгений Гаврилов/ ТАСС

Как рассказала в беседе с ТАСС руководитель отдела маркетинга Центра развития туризма Смоленской области Мариана Двинянинова, в Смоленске есть собственная кухня. «Блюдо, которое стоит попробовать, — днепровская каша по-смоленски: перловка с раковыми шейками. Обязательно лапуны — что-то вроде сырников в форме ромбиков, все это запекается в печи <…> и посыпается сверху семенами льна. Это яблоко «Бонапарт» — запеченное в слоеном тесте», — перечислила блюда Двинянинова, уточнив, что отведать их можно в различных городских точках общепита, расположенных на набережной Днепра, улице Маяковского, улице Бакунина.

Музейные комплексы

В Смоленске и области расположены многочисленные музеи, дома-музеи знаменитых уроженцев края: «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны», «Русская старина», «Смоленский лен», Музей партизанской славы, музей путешественника Николая Пржевальского, Музей скульптуры Сергея Конёнкова, многие другие. Ежегодно их посещают сотни тысяч туристов и жителей региона.

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Смоленская художественная галерея собрала произведения древнерусского искусства (к примеру, наиболее ранние из представленных икон относятся к XV веку), работы европейских мастеров XV–XIX веков, знаменитых русских художников рубежа XIX–XX веков — Исаака Левитана, Василия Сурикова, Валентина Серова, Ивана Айвазовского, Александра Бенуа, Архипа Куинджи, Ивана Шишкина, Василия Поленова. Трехэтажное здание музея — бывшее Александровское реальное училище — само по себе является памятником архитектуры и считается одним из красивейших зданий Смоленска.

«В 2025 году наш Центр развития туризма одним из первых в стране получил сертификат Роскачества соответствия ГОСТ в промышленном туризме, — сообщила Мариана Двинянинова. — И наша экскурсия на полиграфический комбинат сертифицирована официально. Это интересное предприятие, там печатается каждая третья книга в стране — учебники, журналы, газеты, брошюры». Посещение комбината будет особенно интересно детям, так как на полиграфкомбинате печатается около 60% всех российских школьных учебников.

Недалеко от Смоленска находится поселок Фленово, где расположена бывшая усадьба известной меценатки, коллекционера Марии Тенишевой. В ней в конце ХIХ — начале XX века трудились художники Илья Репин, Михаил Врубель, Николай Рерих, композитор Игорь Стравинский. Сейчас в поселке работает музейно-архитектурный комплекс из нескольких строений — храм в псевдорусском стиле с мозаикой Рериха над входом, резной деревянный «Теремок» по мотивам русских народных сказок.

«Теремок» в поселке Фленово© olegpodi/ Shutterstock/ Fotodom

Рядом с облцентром находится уникальный музей-заповедник «Гнёздово» — крупнейший в Европе археологический комплекс. На его территории расположено порядка 5 тыс. курганных захоронений, здесь находились укрепленные поселения эпохи викингов — времен становления российского государства, — впоследствии обезлюдевшие. В «Гнёздово» проходят экскурсии, мастер-классы, организуются мероприятия: так, 2–3 августа 2025 года здесь состоится фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры.

В деревне Новоспасское в 80 км от центра Смоленска находится музей-усадьба композитора Михаила Глинки. «Новоспасское — рай земной», — отзывался о родных местах Михаил Иванович. В родовом гнезде основоположника русской классической музыки, где тот работал над своими произведениями, гости могут узнать о жизни и творчестве Глинки, увидеть подлинные вещи, принадлежавшие композитору, проникнуться духом тех времен.

Жители столичного региона, которые для визита на Смоленщину воспользуются личным автотранспортом, могут по пути посетить город Гагарин, расположенный у границы Московской области. В бывшем Гжатске, переименованном в 1968 году, работает мемориальный комплекс в честь первого космонавта нашей планеты — уроженца Гжатского района. Объекты комплекса расположены по всему городу: музейно-туристический центр, Музей первого полета с историческими артефактами, дома-музеи семьи Гагариных, родителей Юрия Алексеевича и другие.

Музей первого полета человека в космос© Сергей Бобылев/ ТАСС

На выставочных площадках комплекса открыты тематические экспозиции. К примеру, выставка «Космоплан «Юрий Гагарин» основана на предметах из фондов музея, а также оборудования Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева. «Десять дней тишины» с уникальной подлинной сурдобарокамерой СБК-48, использовавшейся для подготовки космонавтов первого отряда и погружающих их в том числе в полную тишину, позволит ощутить атмосферу сложных психологических тренировок космических первопроходцев.

«Смоленск — это город-щит и, как отметил наш президент Владимир Владимирович Путин, — западный форпост нашей страны, — сообщил ТАСС губернатор Смоленской области Василий Анохин. — C каждым годом все больше туристов открывают для себя героическую историю нашего региона. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» продолжаем развивать туристическую инфраструктуру, чтобы она соответствовала требованиям путешественников из России и других стран».

Виктор Бодров при участии Екатерины Мамедовой

