Губернатор Василий Анохин подвел итог баскетбольного фестиваля

Смоленск вновь стал центром спортивных событий. На площади Ленина состоялся третий Международный фестиваль баскетбола 3х3 «Смоленская крепость», посвященный 80-летию атомной промышленности России. Соревнования собрали баскетболистов из России, Беларуси, Казахстана, Турции, Сербии, Китая, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и Союза Африканских стран. Организовали фестиваль совместно с Министерством спорта РФ, Центром современных спортивных технологий Концерна Росэнергоатом, Смоленской АЭС, Российской, Смоленской и Белорусской федерациями баскетбола, а также «Единой Континентальной Лигой 3х3».

Фестиваль носит название «Смоленская крепость» в честь нашего великого памятника зодчества. Крепостная стена — символ стойкости, силы духа и свободы. Именно эти качества помогают спортсменам побеждать.

В программе фестиваля — четыре баскетбольных турнира. Награды завоевали спортсмены из Смоленска, Беларуси, ДНР, Сербии и Казани. Помимо этого, в выходные на площади Ленина прошли турнир по спортивному программированию «Кубок губернатора Смоленской области», Международный «Кубок Союзного государства» по шахматам и Кубок Смоленской области по брейк-дансу «На семи холмах».

Для гостей работали зоны игровых активностей и детской анимации, скалодром, выставка спортивного туризма, ярмарка ремесленников Смоленской области, презентация Смоленского государственного университета спорта, посвященная 95-летию вуза.

– Признателен Концерну Росэнергоатом, а также нашим гостям — олимпийским чемпионам Евгению Яковлевичу Гомельскому и Ирине Владимировне Сумниковой за поддержку и вклад в развитие баскетбола. В очередной раз фестиваль прошел на высоком уровне, – подвел итог Губернатор Смоленской области Василий Анохин.