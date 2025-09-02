﻿В Смоленске состоялся ежегодный музыкальный фестиваль «Джаз-Фест»

В минувшие выходные в Смоленске прошел второй по счету фестиваль «Джаз-Фест». Для смолян и гостей города выступили артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и других городов.

Организатор мероприятия дизайн-пространство «Среда.Центр» приготовил насыщенную программу. Хедлайнером фестиваля стал лидер группы «Sweet Hot Jazz Band» Вова Чё Морале (Санкт-Петербург). Также гости услышали джазовые стандарты и импровизации от квартета Константина Хазановича (Санкт-Петербург) и Алёны Войской (Ярославль), фьюжн от Кати Ямщиковой (Москва), госпел от квинтета Насти Стрекаечевой (Москва), акустический саунд с электронными экспериментами от illo.trio, (Москва), авторские композиции от квартета Надин Кузнецовой (Москва) и выступления от смоленских музыкантов.

«Музыка — это великое искусство. Джаз — грандиозный музыкальный стиль, рождённый в конце XIX века, противоречивый, многогранный, разный. Джаз всеобъемлющий, он всегда с радостью впитывал в себя разные направления. На «Джаз-Фесте» звучали джазовые стандарты и импровизации, культовые мировые хиты, этно-джаз, джаз с электронным звучанием», — отмечают организаторы мероприятия.

Помимо музыки на фестивале работали гастрономические площадки, ремесленный маркет от локальных брендов и приглашённых мастеров, творческие мастер-классы, фото- и лаунж-зона с сетами от диджеев.

«Смоленск по праву становится городом фестивалей. Кроме «Джаз-Феста» этим летом ребята из «Среда. Центр» организовали первый в регионе книжный фестиваль «СмолФикшн». Также гордость Смоленска – это фестиваль исторической реконструкции «Гнёздово-2025», фестиваль смоленской кухни «Луков фест-2025», Фестиваль уличной еды, арт-фестиваль «Искусство меняет страну», военно-исторический фестиваль «Вяземское сражение 1812 года» и другие. Часть фестивалей проведена на средства областного гранта. Безусловно, такие мероприятия помогают сохранять историческую память, развивать туризм и поддерживать малый бизнес в регионе», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.