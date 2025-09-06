ООО «Роял Кейк» успешно завершил пилотный проект





В августе 2025 года на предприятии ООО «Роял Кейк» состоялось закрытие пилотного проекта по оптимизации производственного процесса с помощью внедрения системы Бережливого производства в ходе реализации федерального проекта «Производительность труда».

Все целевые показатели проекта достигнуты: время протекания процессов (ВПП) сократилось на 22%, показатель выработки продукции (шт. на чел. в час) увеличился на 24%.

Данные результаты достигнуты за счет:

— устранения потерь в процессах пилотного потока;

— организации эффективных рабочих мест;

— стандартизации выполняемых работ;

— сокращение простоев производственной линии.

Итоги проекта – это результаты комплексного внедрения и использования инструментов Бережливого производства. Поэтапное выявленные зон роста, совместно с реализацией выработанных улучшений, направленных на оптимизацию технологического процесса производства партии изделий, позволило снизить уровень простоев производственного оборудования, уменьшить трудоёмкость ручных операций и сократить дистанцию перемещений, что, в свою очередь, увеличило доступное время на производство продукции.



Сотрудники Регионального центра компетенций по повышению производительности труда Смоленской области помогают компаниям улучшать бизнес-процессы в рамках федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия в проекте оставьте заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

Источник: https://vk.com/safonovo_official?from=groups