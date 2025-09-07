Инструктор по бережливому производству АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор» готова обучать своих коллег

Завершилась подготовка инструктора по бережливому производству АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор».

Семенова Светлана успешно прошла сертификацию по шести программам подготовки: «7 видов потерь», «Реализация проекта по улучшению», «Производственный анализ», «Система 5 С», «Картирование» и «Методика решения проблем», продемонстрировав достаточный уровень подготовки.

«Не все шло гладко в процессе подготовки, необходимо консолидировать, дополнительно структурировать, упорядочить и осмыслить все имевшиеся знания и опыт, и все это без отрыва от основной работы» — комментирует Светлана.

Комиссия Регионального центра компетенций по повышению производительности труда Смоленской области отметила высокий уровень теоретической подготовки и практических знаний, умение убедительно презентовать материал и вовлекать аудиторию в изучаемый процесс.

Напомним, что основная задача инструкторов по бережливому производству (ИБП) – обеспечить тиражирование знаний и повышение компетенций сотрудников, а также повысить качество реализуемых проектов по улучшению на предприятии на этапе «тиражирования», т.е. после ухода с предприятия экспертов РЦК.

Эксперты РЦК помогают компаниям улучшать бизнес-процессы в рамках федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия в проекте оставьте заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

