Завершилась подготовка инструктора по бережливому производству АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор».
Семенова Светлана успешно прошла сертификацию по шести программам подготовки: «7 видов потерь», «Реализация проекта по улучшению», «Производственный анализ», «Система 5 С», «Картирование» и «Методика решения проблем», продемонстрировав достаточный уровень подготовки.
«Не все шло гладко в процессе подготовки, необходимо консолидировать, дополнительно структурировать, упорядочить и осмыслить все имевшиеся знания и опыт, и все это без отрыва от основной работы» — комментирует Светлана.
Комиссия Регионального центра компетенций по повышению производительности труда Смоленской области отметила высокий уровень теоретической подготовки и практических знаний, умение убедительно презентовать материал и вовлекать аудиторию в изучаемый процесс.
Напомним, что основная задача инструкторов по бережливому производству (ИБП) – обеспечить тиражирование знаний и повышение компетенций сотрудников, а также повысить качество реализуемых проектов по улучшению на предприятии на этапе «тиражирования», т.е. после ухода с предприятия экспертов РЦК.
Эксперты РЦК помогают компаниям улучшать бизнес-процессы в рамках федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия в проекте оставьте заявку на ИТ-платформе производительность.рф.
Инструктор по бережливому производству АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор» готова обучать своих коллег
