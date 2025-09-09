Смоленская область присоединилась к Неделе сокращения потребления алкоголя

С 8 по 14 сентября в России проходит Неделя сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости.Она приурочена ко Всероссийскому дню трезвости, который отмечают 11 сентября.

От чрезмерного употребления алкоголя ежегодно умирает около 3 млн человек в мире, что составляет 5,3% всех смертей. В возрастной группе 20-39 лет этот показатель достигает 13,5%. В России с алкоголем связано не менее 12% смертей, а алкоголизмом страдают 5-10% взрослых. Регулярно злоупотребляют спиртным до 40% мужчин трудоспособного возраста.

Несмотря на сокращение потребления алкоголя в России на 40% с 2008 года, алкогольной зависимостью продолжают страдать 1,2 млн человек. Основной причиной злоупотребления называют стресс и напряжение (38% респондентов). Доля трезвенников выросла с 27% в 2004 году до 48% в 2024 году.

Злоупотребление алкоголем ведет к серьезным последствиям:

— Заболевания печени (гепатит, цирроз)

— Кардиомиопатия, приводящая к сердечной недостаточности

— Повышенный риск рака печени, ротовой полости, гортани, пищевода, молочных желез и простаты

— Травматизм и дорожно-транспортные происшествия

— Социальные проблемы: семейные конфликты, безработица

Важно помнить, что существует ряд организаций, которые предлагают различные методы лечения и поддержки для людей, страдающих от алкоголизма.

В Смоленске по полису ОМС оказывается консультационная, медицинская и психологическая помощь в Смоленском областном наркологическом диспансере (г. Смоленск, ул. Б. Советская, д.4, тел — 4(812) 27-08-28).

region@admin-smolensk.ru