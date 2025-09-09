X Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»: твой шанс стать известным!

Профессионалы и любители фотографии старше 18 лет приглашены поучаствовать в престижном конкурсе, организованном Федеральным агентством по делам национальностей.

Авторитетное жюри, состоящее из именитых деятелей культуры и искусства, выберет самые яркие работы, отражающие многообразие русской цивилизации.

Подробности и правила участия ищите на официальном сайте конкурса — www.rucivilization.ru.

Призёры конкурса получат почётные награды и возможность проявить себя перед всей страной.

Срок подачи заявок — с 12 июня по 12 октября 2025 года.

Присоединяйся и покажи миру своё видение русской души и красоты нашей страны!