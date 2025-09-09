X Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»: твой шанс стать известным!

Профессионалы и любители фотографии старше 18 лет приглашены поучаствовать в престижном конкурсе, организованном Федеральным агентством по делам национальностей.
Авторитетное жюри, состоящее из именитых деятелей культуры и искусства, выберет самые яркие работы, отражающие многообразие русской цивилизации.
Подробности и правила участия ищите на официальном сайте конкурса — www.rucivilization.ru.
Призёры конкурса получат почётные награды и возможность проявить себя перед всей страной.
Срок подачи заявок — с 12 июня по 12 октября 2025 года.
Присоединяйся и покажи миру своё видение русской души и красоты нашей страны!
