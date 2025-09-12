Политтехнолог Антон Садкин: «Глава Смоленской области сумел показать себя как эффективного управленца»

Именно так оценил политические итоги встречи Президента России Владимира Путина с Губернатором Смоленской области Василием Анохиным директор региональных проектов Центра ПРИСП Антон Садкин, назвав их весьма позитивными для команды Василия Анохина.Комментарий политтехнолога публикует портал «Выбор народа».

«Глава региона сумел грамотно презентовать главе государства солидный «портфель достижений». При этом у губернатора получилось ненавязчиво акцентировать внимание на кейсах, относящихся к сфере особо значимых для Кремля направлений внутренней политики», — отметил политтехнолог.

Антон Садкин обратил внимание на то, что региональные власти системно подошли к вопросу оказания помощи участникам СВО и их семьям. Меры поддержки ветеранов спецоперации и их родственников отличают также широта (общее количество льгот и преференций насчитывает около полусотни), бессрочность, использование единого стандарта и повышенное внимание к оказанию помощи в вопросах получения образования: «Положительный отклик со стороны президента нашли и усилия команды Анохина по оказанию помощи участникам СВО в вопросах трудоустройства и в целом возвращения к мирной жизни».

«Судя по отсутствию замечаний и ремарок со стороны первого лица, а также общему благожелательному настрою президента, глава Смоленской области сумел показать себя как эффективного управленца, — резюмирует итоги встречи Антон Садкин. – И в перспективе это может быть конвертировано не только в укрепление личных позиций Василия Анохина, но и в рост его лоббистского потенциала, а также повышение шансов на увеличение трансфертов из федерального бюджета на развитие Смоленщины».

Пресс-служба Правительства Смоленской области