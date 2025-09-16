В Смоленской области действует ряд мер поддержки для участников СВО и их семей

Это предоставление льгот на услуги ЖКХ, помощь с образованием, лечением, решением бытовых проблем и многие другие. Для оперативного решения любых вопросов работает специальный Telegram-бот «Zа Добро», который обеспечивает персональное сопровождение каждой семьи.
Уделяется внимание и адаптации к мирной жизни. В частности, реализуется образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск». Она позволит подготовить управленческие кадры из числа участников СВО.
10 сентября Губернатор Василий Анохин встретился с Президентом Владимиром Путиным. На встрече глава региона доложил о действующих на Смоленщине мерах поддержки для участников СВО и их близких.
Об этом рассказывают и сами участники СВО. Иван Карташев поделился своим мнением о поддержке бойцов со стороны Правительства области.
Фото: Смоленская область
Будьте первым, кто оставит комментарий!