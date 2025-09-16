В Смоленской области действует ряд мер поддержки для участников СВО и их семей

Это предоставление льгот на услуги ЖКХ, помощь с образованием, лечением, решением бытовых проблем и многие другие. Для оперативного решения любых вопросов работает специальный Telegram-бот «Zа Добро», который обеспечивает персональное сопровождение каждой семьи.

Уделяется внимание и адаптации к мирной жизни. В частности, реализуется образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск». Она позволит подготовить управленческие кадры из числа участников СВО.

10 сентября Губернатор Василий Анохин встретился с Президентом Владимиром Путиным. На встрече глава региона доложил о действующих на Смоленщине мерах поддержки для участников СВО и их близких.

Об этом рассказывают и сами участники СВО. Иван Карташев поделился своим мнением о поддержке бойцов со стороны Правительства области.

Фото: Смоленская область

https://m.ok.ru/dk?st.cmd=movieLayer&st.groupId=55670614786239&st.retLoc=feed&st.discType=GROUP_MOVIE&st.mvId=156988244751807-0&st.plog=-1%3B-1%3B0%3B&st.discId=9395912116927&st.rtu=%2Fdk%3Fst.cmd%3DaltGroupMediaThemeComments%26st.groupId%3D55670614786239%26st.themeId%3D156988244751807%26st.plog%3D-1%253B-1%253B0%253B%26st.frwd%3Doff%26st.unrd%3Doff%26_prevCmd%3DaltGroupMediaThemeComments%26tkn%3D4325%26__dp%3Dy%23lst&_prevCmd=altGroupMediaThemeComments&tkn=6385&&__dp=y#lst#

https://vk.com/wall-25232455_129699