С 7 по 8 октября 2025 года в Москве пройдет юбилейный 5-й Международный Форум электронной коммерции и ритейла E-RetailWeek

E-RetailWeek 2025 станет ключевой площадкой для обсуждения будущего отрасли, обмена опытом и демонстрации передовых технологий. Форум соберет ведущих экспертов, представителей бизнеса и власти для совместного определения векторов развития рынка и поиска решений для его дальнейшего роста. В 2025 году программа форума будет еще более насыщенной, предлагая новые форматы, актуальные темы и практические кейсы от лидеров отрасли.

«Будущее ритейла — в технологиях,» – уверен председатель правления Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. «Искусственный интеллект, роботизация, дополненная реальность — уже сегодня определяют конкурентоспособность бизнеса. На Форуме E-RetailWeek мы предоставим конкретные инструменты для роста и адаптации к новым вызовам!»

Участники E-RetailWeek смогут обсудить ключевые тренды и увидеть передовые технологии ритейла в действии. Ведущие специалисты отрасли поделятся опытом, как инструменты, такие как AI, BigData и цифровой маркетинг, помогают адаптировать ассортимент, персонализировать маркетинговые стратегии, оптимизировать логистику и повышать операционную эффективность.

Более 500 брендов станут участниками Форума, среди которых Wildberries и Russ, Ozon, Lamoda, ЯндексМаркет, Купер, СдэкShopping, Магнит, X5 Group, Лента, Метро, ВкусВилл, Hoff, Лемана Про, FinnFlare, Спортмастер и многие другие.

Ключевым элементом Форума станет экспозона, где ведущие компании представят инновационные решения и технологические разработки для электронной коммерции и ритейла. Посетители смогут познакомиться с новейшими продуктами и сервисами, протестировать технологии будущего, увидеть демонстрации решений в области AI, BigData, цифрового маркетинга. Экспозона станет местом встречи идей и практических кейсов, а также откроет новые возможности для партнерства и сотрудничества.

Традиционно в рамках Форума пройдет премия EcomAwards, отмечающая выдающиеся достижения в сфере электронной коммерции и признающая лучших представителей ритейла и e-commerce за инновационные решения и вклад в развитие отрасли.

Присоединяйтесь к E-RetailWeek 2025, чтобы сформировать будущее электронной коммерции и ритейла!

Более подробная информация и актуальные новости на официальном портале E-RetailWeek: https://ecomretailweek.ru/ .