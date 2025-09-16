Туристический потенциал Смоленской области представлен на крупнейшей международной туристической выставке CITIE 2025 в Гуанчжоу

Наш регион в числе 14 субъектов страны впервые демонстрирует уникальные туристические продукты на едином стенде национального бренда «Discover Russia». Он организован Центром стратегических разработок.

Посетители узнают об истории и богатом культурном наследии Смоленской области: это древняя крепостная стена, величественный Свято-Успенский кафедральный собор, один из крупнейших археологических комплексов в Европе «Гнездово» и многое другое. Большой интерес вызывает родина Юрия Алексеевича Гагарина и военно-историческая тематика.

Такие мероприятия способствуют укреплению позиций России на туристическом рынке Китая и открывают новые перспективы сотрудничества. Недавно Смоленская область вошла в число 25 регионов-участников международной программы Агентства стратегических инициатив по развитию въездного туризма «Открой твою Россию». Сейчас команда региона проходит образовательную программу с ведущими экспертами отрасли и создает новые турпродукты для зарубежных туристов.

Мы всегда рады гостям, ждем в Смоленской области!