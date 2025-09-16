﻿Смоленская АЭС представила общественности и журналистам региона отчёт по экологической безопасности





По данным многолетних наблюдений радиационная обстановка в районе атомной станции стабильна и соответствует нормативным санитарно-гигиеническим требованиям.

Смоленская АЭС провела публичную презентацию отчёта по экологической безопасности за 2024 год для представителей Общественной палаты Смоленской области, руководителей муниципальных образований и журналистов средств массовой информации.

Мероприятие началось с технического тура участников на действующий энергоблок, где они смогли лично убедиться в безопасной и надежной эксплуатации высокотехнологичного оборудования.

«Для коллектива Смоленской АЭС экологическая безопасность — это абсолютный приоритет, мы открыты для общественности, — подчеркнул в приветственном слове директор Смоленской АЭС Иван Сидоров. — Доверие и поддержка жителей региона для нас так же важны, как надежность и безопасность наших энергоблоков. Смоленская АЭС обеспечивает потребителей экологически чистой энергией и продолжает свое развитие: уже начата реализация инвестиционного проекта по сооружению энергоблоков Смоленской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-1200. Это важный шаг в укреплении энергобезопасности страны и гарантия стабильного будущего для региона».

Как отметили в своих докладах специалисты Смоленской АЭС, предприятие реализует экологическую стратегию, направленную на сохранение и защиту окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Благодаря современным методам мониторинга и строгому радиационному и экологическому контролю, влияние работы Смоленской АЭС на объекты окружающей среды минимально и соответствует самым строгим нормативам.

«В зоне наблюдения Смоленской АЭС круглосуточно функционирует 15 наблюдательных постов автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО), информация с которых в режиме реального времени поступает в лабораторию внешнего радиационного контроля. Информация о радиационной обстановке на предприятиях Росатома отображается в сети интернет на сайте Росатома www.russianatom.ru», — рассказал заместитель главного инженера Смоленской АЭС по радиационной защите Игорь Краснов. — Средний уровень радиационного фона вокруг Смоленской АЭС составляет от 0,07 до 0,14 мкзв в час, что соответствует естественному фону на данной местности. По данным многолетних наблюдений радиационная обстановка в районе Смоленской АЭС стабильна и соответствует нормативным санитарно-гигиеническим требованиям».

Для контроля экологической безопасности на территории атомной станции и в прилегающих районах применяется современное лабораторное оборудование для анализа проб воды, воздуха, почвы, донных отложений.

«Мониторинговые исследования показывают, что все показатели находятся в пределах нормативов качества окружающей среды, установленных природоохранным законодательством — отметила начальник отдела охраны окружающей среды Светлана Лубенская. — Подтверждением соблюдения природоохранных норм атомной станции служит успешно пройденный в 2024 году инспекционный аудит системы экологического менеджмента. В ходе независимой экспертизы система признана работоспособной, успешно развивающейся и результативной. Получены сертификаты на соответствие требованиям государственных и международных стандартов».

Кроме того, Смоленская АЭС ежегодно проводит важные природоохранные мероприятия. Основные из них — проведение экологических субботников, зарыбление Десногорского водохранилища ценными породами рыб, поддержание эффективности работы очистных сооружений и снижение образования отходов и другие мероприятия. Основная цель таких программ — снижение негативного воздействия на окружающую среду и рациональное природопользование при эксплуатации атомной станции.

Представители Общественной палаты Смоленской области высоко оценили открытость Смоленской АЭС, поздравили атомщиков с 80-летием атомной промышленности, пожелав производственных успехов, инновационных свершений во благо укрепления технологического и энергетического суверенитета России.

«Позвольте выразить искреннюю признательность каждому сотруднику Смоленской атомной электростанции за ваш профессионализм, который не только гарантирует надежность и стабильность работы атомной станции, но и способствует поддержанию экологического равновесия и благополучия населения нашей области и практически всей территории нашей страны. Благодаря компетентному и ответственному подходу Смоленская атомная электростанция является примером успешного применения современных технологий и строгих нормативных требований в атомной энергетике», — подчеркнул председатель Общественной палаты Смоленской области Денис Пестунов.

На пресс-конференции журналисты получили исчерпывающие ответы на вопросы, касающиеся перспектив развития атомной станции, расширения деятельности в направлении ядерной медицины, социальной и кадровой политики предприятия, поддержке атомной станцией города — спутника Десногорска.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Подобные инициативы Смоленской АЭС полностью соответствуют целям устойчивого развития и стратегии Госкорпорации «Росатом» в области экологии, демонстрируя, как высокотехнологичное производство может гармонично сосуществовать с природой, внося вклад в сохранение и приумножение биоразнообразия региона.

Экспертные заявления руководителей Смоленской АЭС и представителей Общественной палаты Смоленской области по итогам пресс-конференции с журналистами региона

Иван Сидоров, директор Смоленской АЭС

В соответствии с государственным планом развития электроэнергетики Смоленская АЭС реализует масштабный проект по строительству двух современных энергоблоков поколения «3+» типа ВВЭР-1200. Это проверенные проекты, соответствующие самым строгим международным стандартам безопасности и надежности, с расчетным сроком эксплуатации 60 лет каждый. Ключевыми событиями реализации проекта станут заливка первого бетона в 2027 году, начало пуско-наладочных работ на первом энергоблоке в 2032 году, ввод первого блока в эксплуатацию в 2033 году и второго энергоблока – в 2035 году. Окончательные сроки ввода будут синхронизированы с графиком вывода из эксплуатации действующих энергоблоков Смоленской АЭС.

Как отметил губернатор Василий Николаевич Анохин в ходе нашей рабочей встречи, проект сооружения Смоленской АЭС- 2 имеет федеральное значение и станет мощным локомотивом экономического роста области. В сооружении энергоблоков будет максимально задействован потенциал области. На строительно-монтажные работы будет привлечено до 9000 человек. С вводом в эксплуатацию атомной станции появится до 2000 новых рабочих мест. Город атомщиков Десногорск также получит новый виток развития, уже есть планы по строительству жилья, в том числе 558 квартир для персонала Смоленской АЭС.

Денис Пестунов, председатель Общественной палаты Смоленской области

Участие в публичной презентации экологического отчета Смоленской АЭС – это важный шаг в налаживании диалога между предприятием и общественностью. Открытость и прозрачность, демонстрируемые Смоленской АЭС, помогают развеять существующие опасения и укрепить доверие к атомной энергетике. Мы высоко ценим не только вклад станции в энергетическую безопасность региона, но и ее социальную ответственность. Общественная палата готова стать важным, надежным партнером для Смоленской атомной станции в решении социально значимых вопросов, в том числе связанных с сохранением экологии во благо нашего будущего.

Анжелика Зенкина, член Общественной палаты Смоленской области, директор Смоленской академии градостроительства и архитектуры

Смоленская АЭС — это социально ориентированный объект, она всегда заботилась не только о своих сотрудниках, но и о жителях города Десногорска и Смоленской области. В этом мы смогли убедиться лично, побывав на предприятии. Как представитель системы профессионального образования я высоко оцениваю вклад АЭС в подготовку будущих кадров, работу по профориентации молодежи, созданию условий для качественного обучения.

Светлана Крючкова, председатель комиссии Общественной палаты Смоленской области по вопросам ЖКХ, строительству, дорогам, экологии и охране окружающей среды

80-летие атомной отрасли – это огромный стаж профессионализма, который передается из поколения в поколение. Для атомщиков безопасность – это не просто слово, а культура, пронизывающая каждый процесс на Смоленской АЭС. Это дает полное основание быть спокойным за всех жителей Десногорска и Смоленской области – они могут без опасений ловить рыбу в водохранилище, дышать воздухом и жить в прекрасном городе. Анализируя экологические показатели многих предприятий региона, я уверенно заявляю: Смоленская АЭС задает высочайший стандарт. Так держать!

Светлана Лубенская, начальник отдела охраны окружающей среды Смоленской АЭС

Смоленская АЭС активно участвует в корпоративных, социальных, волонтерских программах, цель которых — повышение уровня экологической культуры населения и оздоровление экологической обстановки в районе расположения станции и городских территорий. Так, в 2024 году были проведены такие мероприятия, как субботники в рамках Всероссийских акций «Вода России» и «Зеленая Весна», посадка саженцев в рамках акций «Сад памяти», «Лес победы», экологические уроки и викторины для детей дошкольного и школьного возраста, акции по сбору вторсырья: «Дни макулатуры», «БУМбатлы», «Собирая, оберегай!», «Батарейка, сдавайся!». Планируем и дальше продолжать эту работу, уже обсуждали с представителями администрации города, волонтерским объединением «Протон» и профсоюзной организацией станции планы на ближайшее время. Кроме традиционных мероприятий планируем провести весной 2026 года новую масштабную экологическую акцию «Цветущий Атомград».

Эдуард Сеновоз, заместитель директора Смоленской АЭС по управлению персоналом

Для привлечения высококвалифицированных молодых специалистов на Смоленской АЭС выстроена системная работа с профильными вузами, в том числе со Смоленским филиалом НИУ МЭИ. С 2014 года действует программа целевого обучения. Заключить договор о целевом обучении студенты могут с нашим предприятием на любом курсе обучения. Это дает им 100-процентрое прохождение производственной и преддипломной практики, дополнительную стипендию (до 10 тыс руб), гарантию трудоустройства по окончании учебного заведения.

Кроме того, на Смоленской АЭС действует программа раннего трудоустройства для студентов старших курсов, которые могут уже на этапе преддипломной практики начать свою карьеру на Смоленской АЭС. Она дает возможность раньше сверстников получить производственный стаж и опыт, карьерный рост после получения диплома, стабильный доход и к моменту выпуска готовность к самостоятельной работе. Это выгодное решение как для студентов, так и для предприятия.

Сергей Орлов, и.о. заместителя главного инженера по безопасности и надежности

В силу своих конструктивных особенностей, реакторы РБМК-1000 Смоленской АЭС позволяют не только вырабатывать электроэнергию и тепло, но и нарабатывать ценные изотопы, востребованные в медицине и промышленности. С 2017 года на Смоленской АЭС организован процесс производства кобальта-60, широко применяемого в промышленности. Запланировано расширение спектра производимых изотопов. Уже ведутся подготовительные мероприятия по производству изотопов медицинского назначения: молибдена-99, йода-125, йода-131, самария-153 и лютеция-177. Они востребованы для создания радиофармпрепаратов, используемых в диагностике и лечении онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Еще одно важное направление — внедрение технологии радиационного легирования кремния в реакторных установках. Данный метод используется для производства полупроводников, применяемых в силовых электронных устройствах и высокотехнологичных приборах промышленности. Эта технология позволит создавать высокоэффективные приборы и двигатели с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Таким образом, помимо основной энергетической миссии, Смоленская АЭС расширяет свою деятельность в направлении ядерной медицины и высоких технологий, обеспечивая стабильность поставок важнейших продуктов для здравоохранения и промышленности.

