Иван Карташев: Программа «Герои СВОего времени. Смоленск» — тот фундамент, на котором будет зиждиться наша дальнейшая служба государству

Программа «Герои СВОего времени. Смоленск» поможет заполнить пространство между военной и муниципальной службой. Такое мнение выразил участник программы, ветеран СВО Иван Карташев.

Он выразил уверенность, что программа «Герои СВОего времени. Смоленск» будет востребована не только сегодня, но и в дальнейшем.

«Необходимо заполнить тот промежуток, который существует между военной службой и муниципальной. И программа «Герои СВОего времени. Смоленск» — тот фундамент, на котором будет зиждиться дальнейшая наша служба государству. Привычка быть полезным для общества и находиться в составе такой широчайшей команды, которая действительно созидает, это всегда приятно», — сказал Иван Карташев.

Напомним, программа «Герои СВОего времени. Смоленск» реализуется по поручению Президента Владимира Путина. Общественный совет возглавил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

На предыдущих этапах были отобраны 26 бойцов СВО, которые станут участниками образовательной программы. 13 курсантов приступят к учебе в октябре, еще 13 человек зачислены на отложенное обучение.

Лекции и мастер-классы проведут преподаватели Высшей школы госуправления, регионального филиала РАНХиГС и СмолГУ. Обучать будут и сотрудники Правительства Смоленской области.

Для курсантов сформирована команда наставников. Они помогут им освоить профессии и поддержат на протяжении всего обучения.