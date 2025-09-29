Основные итоги рабочей недели Губернатора Смоленской области

Сохранение историко-культурного наследия

Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в 10-м Парламентском форуме «Историко-культурное наследие России», который состоялся в Великом Новгороде.Форум организован Советом Федерации совместно с Правительством Новгородской области. На пленарном заседании с участием Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко глава региона рассказал о сохранении объектов культурного наследия и вовлечении их в хозяйственный оборот на территории Смоленской области.

«В Смоленской области насчитывается более 4,3 тыс. объектов культурного наследия, а областная столица признана историческим поселением федерального значения. На его территории расположено свыше 460 объектов. За последние два года благодаря федеральной поддержке и привлечению инвестиций мы провели комплексную работу по их сохранению», — подчеркнул глава региона.

В своем выступлении Губернатор также обозначил ключевые проблемы, с которыми сталкиваются регионы при сохранении культурного наследия, и предложил конкретные шаги по их решению. По итогам обсуждения Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко отметила, что внесенные предложения будут рассмотрены и учтены в итоговых решениях форума.

Подготовка к отопительному сезону

На очередном заседании Правительства области обсуждалась работа по подготовке к отопительному сезону. На сегодняшний день жилой фонд и социальные объекты полностью готовы. Во всех муниципальных округах готовность к осенне-зимнему периоду проверяют специальные комиссии. В их составе специалисты Ростехнадзора и Главного управления государственной жилищной инспекции. Паспорта готовности по итогам проверок должен получить каждый муниципалитет.

«Поручил главам муниципальных образований держать вопросы подготовки на контроле и внимательно относиться к обращениям жителей. Наша общая задача — завершить все работы в срок и обеспечить стабильное теплоснабжение и комфорт для жителей региона», — сказал Василий Анохин.

Гран-при для»Жар-птицы»

В регионе подвели итоги Международного кинофестиваля актеров-режиссеров «Золотой Феникс». Он проходил с 19 по 23 сентября на двух площадках: в кинотеатрах «Современник» и «Смена». Свои работы на суд жюри представили кинематографисты, которые впервые реализуют себя в режиссуре. Всего смоляне увидели 25 фильмов. Лучшие из них были отмечены наградами. Обладателем гран-при кинофестиваля стал фильм «Жар-птица» режиссера Романа Михайлова. На церемонии Губернатор Василий Анохин вручил награду исполнительнице главной роли Александре Киселевой.

82-я годовщина освобождения Смоленщины

Минувшая неделя прошла под знаком 82-й годовщины освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, а также празднования Дня города Смоленска. По традиции в областном центре состоялся памятный митинг в Сквере памяти героев. Участники почтили память тех, кто отдал свои жизни за наше мирное небо.

«Более 250 тысяч наших земляков награждены боевыми орденами и медалями, 238 жителей области удостоены звания Героя Советского Союза. Сегодня их дело продолжает новое поколение защитников – участники специальной военной операции. Среди них – смоляне. Об этом говорил и Президент Владимир Владимирович Путин, отметив, что уроженцы Смоленщины проявляют отвагу и доблесть на передовой», — отметил Губернатор Василий Анохин.

Губернатор вручил государственные награды и поощрения от Президента России Владимира Владимировича Путина.

Среди награжденных — педагоги и медицинские работники, представители рабочих профессий и общественных организаций. Все они — профессионалы, которые трудятся с полной самоотдачей и вносят вклад в развитие региона.

В областном центре открыли новую смотровую площадку на набережной Днепра. Там установили самый большой в Смоленской области флаг России –тридцати пятиметровый флагштоки огромное девятиметровое полотно.

Памятное место освятил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Мероприятие объединило десятки неравнодушных смолян и гостей города, офицеров, духовенство, молодежь.

«Русский мир против нацизма»

В Смоленске состоялсяII Форум по защите традиционных ценностей «Русский мир против нацизма» памяти Татьяны Щипковой. Он прошел во второй раз по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и был посвящен ученому-лингвисту Татьяне Николаевне Щипковой, которая занималась православным просвещением в советские годы.

Форум объединил ученых, педагогов, журналистов, представителей духовенства, общественных и политических деятелей из России и Беларуси. Среди участников — бойцы СВО, в том числе курсанты образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск».

«Главная тема события — защита исторической правды о Великой Отечественной войне, освобождение общества от влияния идей нацизма. Это особенно актуально сегодня, когда участники СВО защищают страну от украинских неонацистов, а наш народ противостоит агрессии против России и Русского Мира. Символично, что форум прошел в год празднования 80-летия Великой Победы и в День освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков», — подчеркнул глава региона.