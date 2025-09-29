Смоленская область демонстрирует промышленный потенциал на международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске

Наша делегация принимает участие в престижной международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», которая проходит с 29 сентября по 1 октября в Минске. Это масштабное мероприятие объединило более 510 компаний из 24 стран, включая 290 российских предприятий из 23 регионов.
Чем гордится Смоленская область:
Наш стенд представляет продукцию крупнейших промышленных предприятий региона. Особое внимание уделено передовым разработкам в области беспилотных авиационных систем.
➖ Современные беспилотники с уникальными оптико-электронными системами наблюдения.
➖ Инновационные беспилотные платформы.
➖ Наземный беспилотник — новая разработка региона.
➖ Тормозные системы для автомобилей МАЗ от «Рославльских тормозных систем».
➖ Разработки в области обратного инжиниринга от компании «Комплекс Кад».
➖ Цифровая экосистема «Диспетчер» от ГК «Цифра», которая в режиме реального времени собирает данные с оборудования на заводах, помогая предугадывать поломки и повышать производительность труда.
➖ Первый отечественный гидроцикл от Сафоновского завода «Авангард».
В первый же день выставки наш стенд посетили видные государственные и промышленные деятели:
✔️Федор Назаров — генеральный директор ФГУП «НАМИ»;
✔️ Олег Коробченко — заместитель премьер-министра Татарстана;
✔️ Александр Вольфович — Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси;
✔️ Анжелика Никитина — заместитель председателя областного исполнительного комитета;
✔️ Сергей Катырин — президент Торгово-промышленной палаты РФ.
Особый интерес гости проявляют к крупногабаритным экспонатам, таким как гидроцикл и беспилотные системы.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин отметил:
«Участие в выставке позволяет Смоленской области не только демонстрировать свои достижения, но и укреплять партнерские отношения с регионами России, Беларусью и странами СНГ. Наши разработки подтверждают статус региона как надежного партнера в сфере высоких технологий и промышленного производства».
