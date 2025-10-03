На повестке дня – обновление материальной базы колледжей

Директор Смоленской академии градостроительства и архитектуры Анжелика Зенкина на встрече с Михаилом Мишустиным поделилась своим мнением о федеральной программе капитальных ремонтов колледжей

Накануне Председатель Правительства России Михаил Мишустин встретился с педагогами – победителями и призерами всероссийского конкурса «Мастер года». Они обсудили вопросы укрепления системы среднего профобразования, сообщила пресс-служба Правительства России.

В начале встречи Михаил Мишустин подчеркнул, что сегодня система среднего профессионального образования готовит специалистов, без которых невозможна работа любой отрасли экономики.

«Сегодня среднее профессиональное образование играет очень значимую роль для социального и экономического развития страны. Объединяет ресурсы государства, работодателей и образовательных организаций, чтобы сформировать систему подготовки кадров – современную, инновационную. СПО открывает новые возможности для молодежи, укрепляет кадровый потенциал регионов и основу для технологического лидерства России», – заявил глава Правительства.

Продолжается масштабное обновление материальной базы колледжей. Директор Смоленской академии градостроительства и архитектуры Анжелика Зенкина положительно высказалась о федеральной программе капитальных ремонтов колледжей.

«Наше учебное заведение стало одним из первых участников федерального проекта «Профессионалитет» в области строительства. Мы серьезно обновили образовательные программы, создали учебные лаборатории с самым современным с оборудованием. Работодатели на нас взглянули по-другому. Сегодня они являются активными участниками образовательного процесса по подготовке специалистов. Здорово, что совместно с федеральным проектом«Профессионалитет» реализуется федеральная программа капитальных ремонтов колледжей. Благодаря ей обновляются не только учебные пространства, но и студенческие общежития. В настоящее время завершается ремонт на 450 мест. Наши студенты, будущие архитекторы, сами разработали дизайн, вся мебель также сделана руками наших студентов», — рассказала директор Смоленской академии градостроительства и архитектуры Анжелика Зенкина.

Сегодня в Смоленске на торжественном мероприятиив КДЦ «Губернский» Губернатор Василий Анохин отметил значимость работы по обновлению материально-технической базы колледжей и техникумов. По словам Василия Анохина, в этом году капитальный ремонт проводится в трех зданиях. В следующем годуработы будут выполнены еще в четырех.

Михаил Мишустин отметил, что в проекте федерального бюджета в ближайшие 3 года запланировано выделить 56 млрд рублей, а сама программа будет действовать до 2030 года. За этот период будет обновлено более 1,4 тыс. объектов, что позволит студентам учиться и жить в хороших, комфортных условиях.