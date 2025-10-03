Смоляне могут поучаствовать в национальной ИТ-премии «Цифровые решения»

Награда отметит значимые проекты в области ИТ, способствующие технологическому развитию и цифровому лидерству страны.

Номинировать решения будет экспертный совет по 8 направлениям: связь и телеком; государственные услуги; софт; искусственный интеллект; российское «железо»; платформы и сервисы; кибербезопасность; кадры и обучение.

В совет войдут представители Минцифры, профильных ведомств и руководители ведущих российских ИТ-компаний.

Церемония награждения победителей состоится 12 ноября в рамках первого ИТ-форума «Цифровые решения»: clck.ru/3PUard, который пройдёт с 12 по 15 ноября в Национальном центре «Россия».

Подать заявку можно до 9 октября: clck.ru/3PUahn. Инициаторами премии выступили Правительство РФ и Минцифры.