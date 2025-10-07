В Смоленске прошли традиционные сельскохозяйственные ярмарки

Сельхозтоваропроизводители со всей Смоленской области приставили свою продукцию сразу в трех районах города — Ленинском, Заднепровском и Промышленном.

Жители Смоленской области могли приобрести разнообразную продукцию от 617 участников из 22 муниципальных округов. В числе самых многочисленных делегаций:

Смоленский округ (86 участников),

Глинковский округ (69 участников),

Починковский округ (54 участников),

Руднянский округ (52 участников),

Духовщинский округ (38 участников),

Хиславичский округ (36 участников).

На ярмарочных площадках можно было приобрести не только свежие овощи, фрукты, мед, сыры, цветы и другие продукты, но и продегустировать продукцию непосредственно у производителей. А солнечная погода, насыщенная концертная программа и ароматы свежей продукции подарили жителям и гостям города прекрасное настроение.

«Такие ярмарки проходят на территории Смоленской области ежегодно и уже стали доброй традицией. Это не только возможность приобрести качественные продукты по доступным ценам, но и важное событие для поддержки местных производителей»,

— отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.