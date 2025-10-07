(заголовок)

Итоги рабочей недели Губернатора Смоленской области Василия Анохина

«ИННОПРОМ. Беларусь»: итоги

Ключевым событием недели стала международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь», где регион представил промышленный потенциал Смоленской области.

В рамках делового мероприятия глава региона провел встречу с главой Администрации Президента Республики Беларусь Дмитрием Николаевичем Крутым.

«Определили дальнейшие действия по созданию в регионе сервисного центра по обслуживанию техники Минского автомобильного завода в Смоленской области. Обсудили сотрудничество в сфере дорожного строительства, участие белорусских специалистов в реализации инфраструктурных проектов на территории нашей области. Обсудили текущий этап решения транспортного вопроса, в том числе приобретение Смоленской областью белорусской пассажирской техники и станкостроительной продукции», — прокомментировал Василий Анохин.

На площадке форума Губернатор Василий Анохин и председатель Витебского облисполкома Александр Михайлович Субботин подписали соглашение об открытии торгово-выставочного центра белорусских товаров в Смоленске. По словам Василия Анохин, в планах создать центр продаж в Смоленске, где будут представлены белорусские товары всех видов — от мебели до продуктов питания.

В рамках выставки глава региона провел переговоры с руководителями смоленских предприятий. С ООО «Рославльские тормозные системы» обсудили вопросы повышения производственного потенциала предприятия. Совместно с ООО «МАКСИФОРМ» рассмотрели реализацию инвестиционного проекта по созданию автоматизированного высокотехнологичного производства закаленного стекла. В рамках взаимодействия с региональным объединением работодателей «Научно-промышленный союз» и компанией «Комплекс КАД» обсудили предложения по расширению внутрирегиональной и межрегиональной промышленной кооперации, а также возможность создания в регионе арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

ООО «Смоленская вышивка им. М.К. Тенишевой» презентовало продукцию, которая первой в регионе получит федеральный статус регионального бренда. Группа компаний «Смол Тойс» представила продукцию, которая победила во Всероссийском конкурсе «Родная игрушка». Обсудили содействие в продвижении продукции предприятия через центр «Мой бизнес». С группой компаний «Цифра» рассмотрели их инициативу по созданию и внедрению ИТ-продукта на базе передовых отечественных технологий для малых и средних предприятий Союзного государства, который позволит снизить барьеры для цифровизации и повысить эффективность работы компаний.

«Все инициативы будут способствовать укреплению экономики, созданию новых рабочих мест и продвижению Смоленской области как региона с высокими возможностями для инвестиций и промышленного развития. Впереди большая работа по реализации достигнутых договоренностей», — заключил Василий Анохин.

Меры поддержки участников СВО и их семей – в приоритете

Губернатор Василий Анохин принял участие в расширенном заседании комиссии Государственного совета Российской Федерации по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей.На совещании, котороепрошло под руководством помощника Президента, Секретаря Госсовета Алексея Геннадьевича Дюмина, было рассмотрено более 40 предложений по совершенствованию мер поддержки от регионов, федеральных органов власти, фонда «Защитники Отечества». После детальной проработки они будут представлены Президенту Владимиру Владимировичу Путину.

«Алексей Геннадьевич отметил, что для поддержки участников СВО требуется постоянное совершенствование мер поддержки и важен опыт регионов. Сейчас в зоне боевых действий находятся наши ребята. К их возвращению важно продумать все вопросы. Это касается социализации, медицинской и психологической реабилитации, трудоустройства, образования и помощи семьям», — сказал Василий Анохин.

В Смоленской области действует 49 мер поддержки бойцов и их семей. Помимо этого, в регионе помогают защитникам получить образование, найти работу, запустить бизнес, пройти переквалификацию. В том числе по поручению Президента реализуется программа «Герои СВОего времени. Смоленск».

Визит в Вяземский муниципальный округ

Глава региона посетил Вяземский муниципальный округ. Василий Анохин проверил, как ведется строительство нового путепровода на месте бывшего Панинского моста. Готовность объекта составляет почти 80%. Кроме того, побывал на строительной площадке нового бассейна, который возводится вблизи отремонтированного спортивного стадиона «Салют». Эти объекты станут важной частью обновлённой спортивной инфраструктуры всего Вяземского округа.

«Стадион «Салют» в Вязьме — востребованный спортивный объект среди жителей всех возрастов. В прошлом году, к 785-летию города, по моему поручению здесь завершились основные работы по капитальному ремонту. В 2025 году обновление продолжается. Рядом со стадионом началось строительство современного модульного плавательного бассейна. Проект реализуем в рамках федеральной и региональной программ развития физической культуры и спорта. Уже установлен каркас, подготовлено основание, закуплено оборудование. Строители приступили к монтажным работам. На эти цели выделено свыше 380 млн рублей, из которых большая часть — средства федерального бюджета», — сказал Губернатор.

Глава региона посетил площадку строительства нового завода по производству кормов для рыбных хозяйств на территории бывшего мелькомбината. Реализация проекта позволит обеспечить отечественных рыбоводов высококачественными и экологически безопасными кормами. Запуск запланирован на 1-й квартал 2026 года.

Также по традиции в ходе поездки в муниципальный округ Василий Анохин встретился с участниками СВО, их близкими, представителями ветеранских организаций. Все обозначенные вопросы взяли в работу.

«Лучший по профессии»

В Смоленской области подвели итоги федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Он проводился в рамках федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры», инициированного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.

В этом году состязания проходили в трех номинациях «Слесарь-инструментальщик», «Токарь» и «Фрезеровщик» на базе Смоленской академии профессионального образования и компании ООО «Радиоинж». Финальные соревнования объединили победителей региональных этапов из разных субъектов России — Пермского края, Оренбургской, Нижегородской, Ярославской областей и других. За победу боролись 37 специалистов.

«Мы очень активно занимаемся вопросами подготовки рабочих кадров и развития промышленного потенциала региона. Считаю значимым проведение соревнований федерального уровня в нашем регионе», — подчеркнул Василий Анохин.

На торжественной церемонии в кинотеатре «Современник» в Смоленске Василий Анохин наградил лучших. Из девяти призовых мест — три заняли наши смоленские профессионалы. Это слесарь-инструментальщик «Аналитприбор» Анатолий Сергеевич Радюк, фрезеровщик Александр Юрьевич Андреев «Смоленского авиационного завода» и Виктор Викторович Кульбида — токарь этого же предприятия.

Татьяна Напреева