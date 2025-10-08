Губернатор Василий Анохин подчеркнул важность поддержки семей с новорожденными детьми

– «Подарок новорожденным» уже получили 3500 тысяч смоленских семей. Меру поддержки реализуем с января 2025 года. Наша задача — позаботиться о семьях в период, когда происходит самое важное для них событие — рождение малыша, – говорит Губернатор региона Василий Анохин.

Набор включает 28 предметов первой необходимости: от подгузников до комбинезонов и носочков. Мера поддержки доступна семьям, зарегистрированным на территории Смоленской области, где в период с 1 января 2025 года родился ребенок. Подробнее об условиях смотрите в карточках.