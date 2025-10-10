﻿В России отметили День воссоединения с историческими регионами

Годовщина воссоединения исторических регионов с Россией – это не только символическая дата, но и возможность оценить влияние интеграционных процессов на жизнь в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Страна укрепилась более чем на 8 млн. человек и приросла 109 тыс. кв. км. Экономика исторических субъектов РФ демонстрирует кратный рост. Доля трансфертов в бюджетах снижается (в ДНР с 82% до 65%, в ЛНР с 80% до 63%).

Параллельно идет процесс интеграции социальной сферы: вводятся российские образовательные стандарты в школах, открываются филиалы ведущих вузов, ведут деятельность партии и общественные движения.

Президент России Владимир Путин справедливо отметил: «Мы вместе продолжим обустраивать наш общий дом». Да, трудностей немало, но они становятся источником новой силы. День воссоединения – это праздник верности Отечеству и уверенности в том, что курс на консолидацию и развитие России будет реализован.

Что, по вашему мнению, означает процесс воссоединение с историческими регионами для России?

Как вы оцениваете влияние интеграционных процессов на жизнь страны?

Каким образом ваш регион участвует в этих процессах?



Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Воссоединение новых регионов с Россией стало событием исторического масштаба, укрепившим демографический и экономический потенциал страны. Это не только рост территории и населения, но и подтверждение способности России защищать свои интересы и объединять людей вокруг общих ценностей.

Интеграция идёт комплексно: внедряются единые образовательные стандарты, обновляется социальная инфраструктура, открываются филиалы вузов, растёт экономика. Эти шаги создают фундамент долгосрочной стабильности и уверенного будущего.

Смоленская область также вносит вклад в этот процесс. Наши вузы, в том числе СмолГУ, участвуют в образовательных и гуманитарных программах, специалисты делятся опытом в сфере образования, культуры и социальной работы. По инициативе губернатора Василия Анохина активно развивается взаимодействие с подшефным Мангушским районом Донецкой Народной Республики: направлены стройматериалы, медикаменты, оборудование, восстановлены объекты соцзащиты, МФЦ, магистральный водопровод. Более сотни детей из Мангуша ежегодно отдыхают в лагерях Смоленщины.

Такой опыт показывает: интеграция – это не только экономика, но и человеческие связи, которые укрепляют доверие и создают основу для будущего сотрудничества.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

В течение длительного исторического периода, измеряемого столетиями, регионы Донбасса и Новороссии находились в рамках одного государства вместе с Россией — вначале в рамках Российской империи, а затем в пределах Союза Советских Социалистических Республик. И на референдуме о сохранении СССР 17 марта 1991 года жители этих регионов высказались за сохранение Советского Союза, а значит, и за сохранение их исторического единства с Россией: за сохранение СССР проголосовали 86,3 % жителей Луганской области, 84,6 % жителей Донецкой области, 81 % жителей Херсонской области и 79,8 % жителей Запорожской области. Стоит отметить, что общесоюзный уровень поддержки сохранения СССР по итогам референдума составил 77,85 %, то есть уровень поддержки сохранения единого государства в Донбассе и Новороссии был выше среднего уровня по Советскому Союзу. Впоследствии, несмотря на результаты общесоюзного референдума, Советский Союз прекратил существование с грубым нарушением общесоюзного законодательства, регламентировавшего порядок выхода республик из состава СССР, переходные положения о выходе республик, необходимость созыва Съезда народных депутатов и возможность проведения повторного референдуме.

За минувшие три года новые регионы активно интегрируются в российское правовое пространство и национальную экономику. После завершения переходного периода данные регионы будут экономически самодостаточны в связи с хорошим промышленным и сельскохозяйственным потенциалом, который должен быть восстановлен, а уровень жизни населения должен соответствовать общероссийским показателям. Другие российские регионы оказывают активную помощь регионам Донбасса и Новороссии, направляют туда гуманитарную помощь по линии партий, общественных организаций, народных движений. Российские регионы берут под своё шефство конкретные города из этих территорий в целях оказания такой помощи.

Так, например, по словам Губернатора Смоленской области Василия Анохина Смоленская область оказывает шефскую помощь Мангушскому округу ДНР. В 2023 году введены в строй магистральный трубопровод водоснабжения насосной станции, здания учреждения социальной защиты и многофункционального центра. В 2024 году — системы отопления инфекционного корпуса и стоматологии центральной районной больницы, амбулатории центра первичной медико-санитарной помощи, а также насосная станция. Глава Смоленска Александр Новиков рассказал, что было подписано соглашение об установлении побратимских связей Смоленска с Краснодоном — городом в Луганской Народной Республике, стороны договорились обмениваться лучшими практиками, развивать туристические маршруты и поддерживать друг друга в созидательной работе. Сотрудничество активно налаживается и по линии муниципальных учреждений, так, смоленская школа № 31 и «Тавричанская школа» Херсонской области также подписали соглашение об установлении побратимских отношений.