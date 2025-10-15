﻿Завершено строительство нового производственно-складского комплекса Руднянского тарного комбината

Новые площади для производства и складирования продукции площадью 10 000 кв. метров построены на Руднянском тарном комбинате. К комплексу уже подведены все необходимые инженерные сети. Ожидается, что до конца текущего года будет произведена поставка и установка оборудования, первая партия которого уже получена.

«Реализация проекта укрепит позиции предприятия как важного поставщика тары для пищевой промышленности региона и простимулирует рост консервного производства в Смоленской области. Строительство реализовано в рамках соглашений, которые ранее были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Весной 2026 года на новых площадях планируется запуск двух линий по производству тары. Модернизация позволит увеличить объем производства с 30 до 50 миллионов штук ежедневно. В проект инвестирован в общей сложности 1 миллиард рублей.