Губернатор Василий Анохин принял участие в Дне наставника для участников образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск»

В настоящее время проходят очное обучение проходит 13 курсантов. Образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск» – это продолжение федерального проекта «Время героев», который реализуем по поручению Президента Владимира Владимировича Путина. (https://t.me/news_kremlin) Главная задача – подготовить управленцев из числа участников СВО. Для курсантов проводят лекции и мастер-классы преподаватели Высшей школы государственного управления, Смоленского филиала РАНХиГС и СмолГУ, а также сотрудники Правительства Смоленской области.

На встрече Губернатор рассказал о работе, которую в регионе проводят по поддержке участников СВО и их семей, о помощи ветеранам специальной военной операции в адаптации к мирной жизни. «Герои СВОего времени. Смоленск» – часть этой масштабной работы. Будущие выпускники проекта придут работать на наши предприятия, в учреждения, органы власти.

– Бойцы и наставники обсудили планы работы. Моим подопечным стал Александр Тихонов – выпускник Смоленской Военной академии войсковой ПВО, который с первых дней находился на передовой и безупречно исполнял свой воинский долг. За проявленную доблесть он получил медаль Жукова, из-за тяжелого ранения был демобилизован, – рассказал Василий Николаевич Анохин.