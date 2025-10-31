Демографическая политика России направлена на благополучие семьи

Здоровье и благополучие семьи — одна из главных ценностей современной России. За последние 25 лет в нашей стране появилось множество уникальных мер поддержки семей. Cоздана стратегия семейной и демографической политики до 2036 года, успешно реализуется Национальный проект «Семья».

Поддержка семьи, материнства и детства осуществляется как государством, так и на уровне общественных организаций и НКО. Сейчас Президентская платформа «Россия – страна возможностей» подводит итоги конкурса «Это у нас семейное», который в этом году бьет рекорды по числу участников. Огромное количество мероприятий реализуется Общественной палатой РФ.

Какие новые вызовы, по вашему мнению, стоят перед демографической политикой страны? Какие решения в области демографии могут быть, на ваш взгляд, наиболее эффективными? Какие особенности демографической политики можете вы отметить на примере вашего региона?



Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Демографическая политика сегодня становится ключевым направлением государственной стратегии, от которого напрямую зависит устойчивость и безопасность страны. Новые вызовы связаны прежде всего с изменением структуры занятости, миграцией молодежи и необходимостью сочетать карьерные возможности с рождением и воспитанием детей. В этих условиях важно не только поддерживать материально семьи с детьми, но и создавать комфортную социальную среду — доступное жилье, инфраструктуру, гибкие формы занятости для родителей.

Особое внимание должно уделяться региональному уровню демографической политики. Именно здесь видны реальные результаты: строительство детских садов и школ, развитие системы поддержки многодетных семей, формирование сообществ родительского участия. Смоленская область в последние годы делает значительные шаги в этом направлении: действуют программы обеспечения жильем молодых семей, расширяется сеть социальных учреждений, развивается движение отцовства и волонтерские инициативы в сфере семейного воспитания.

Важно, что к реализации национального проекта «Семья» активно подключаются университеты и общественные организации. СмолГУ, например, проводит научные и просветительские мероприятия, направленные на укрепление института семьи и повышение демографической культуры молодежи. Такой синтез научного, общественного и государственного подходов способен обеспечить долгосрочный эффект и укрепить социальный фундамент страны.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Демографическая политика сталкивается скорее не с новыми вызовами, а с “новыми старыми” вызовами, сохраняющими свою актуальность. Это снижение рождаемости в последнее десятилетие после роста рождаемости в предыдущее десятилетие, связанного в том числе с мерами государственной поддержки (в частности, материнским капиталом). Это депопуляция сельских территорий и малых провинциальных городов — глубинной, провинциальной России. И это проблемы здравоохранения, которые сдерживают рост продолжительности жизни — большой проблемой здесь является доступ к медицинской помощи в небольших населённых пунктах, прошедших через оптимизацию системы здравоохранения. Для решения этих проблем используются разные методы, и Смоленская область идёт в их авангарде, используя целый комплекс мер — от стимулирования целевого обучения, позволяющего удержать молодёжь на родной земле, до инструментов дополнительного регионального материнского капитала, предоставления значительных льгот многодетным, мер поддержки по приобретению жилья молодыми семьями бюджетников. Очень важным инструментом является и модернизация инфраструктурной базы здравоохранения региона, что даёт возможность оказывать пожилым гражданам качественную медицинскую помощь. Для значительного улучшения ситуации с демографией на федеральном уровне следует предусмотреть действенные инструменты решения жилищного вопроса для семей с низкими и средними доходами. Политическая стабильность в стране должна сочетаться с предоставлением молодёжи перспектив для развития и самореализации, гарантиями устойчивых рабочих мест с достаточным уровнем дохода, отсутствием в стране турбулентности и хаоса. Нужно сделать лекарственное обеспечение граждан по-настоящему доступным, а в перспективе провести фундаментальные научные исследования, которые дадут возможность существенно увеличить продолжительность жизни в России и сделать жизнь на пенсии не “периодом дожития”, а периодом полноценной активной жизни. Для этого нужны серьёзные инвестиции государства и частных инвесторов в биотехнологии, и искусственный интеллект должен сыграть здесь свою роль.

Лаврова Елена Викторовна

Заместитель директора Смоленского филиала РАНХиГС

Демографическая политика России основана на стратегическом подходе, где благополучие семьи рассматривается как фундамент долгосрочного развития государства. Все национальные проекты направлены на улучшение качества жизни населения и обеспечение устойчивого развития страны. Бюджетное финансирование мероприятий нацпроектов до 2030 года превысит 41 трлн рублей. По данным Минфина России, на 1 октября 2025 года освоение средств по национальным проектам достигло 4,2 трлн рублей. Наиболее высокий уровень исполнения отмечен у нацпроектов «Молодежь и дети» — 76,2%, «Семья» — 74,6%, «Кадры» — 72,7%, «Новые технологии сбережения здоровья» — 71,3%.

При этом сохраняются системные вызовы, требующие комплексного подхода. Прежде всего, это структурные изменения в возрастном составе населения — наблюдается сокращение численности населения репродуктивного возраста, что формирует долгосрочный демографический дисбаланс. Существенное влияние оказывает и устойчивая тенденция к отложенному родительству, когда рождение первого ребенка переносится на более поздний возраст, что объективно снижает потенциал для многодетности. Кроме того, сохраняется значительная региональная дифференциация демографических показателей, что требует разработки адресных решений с учетом специфики каждого субъекта Федерации.

Так, в Смоленской области реализация демографической политики имеет выраженную инфраструктурную направленность: ведутся активное строительство социальных объектов, работы по модернизации медицинских и образовательных учреждений, создаются современные общественные пространства для семейного отдыха. Особое внимание уделяется программам поддержки сельских территорий, включая благоустройство и создание условий для профессиональной реализации молодежи.