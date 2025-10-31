Предварительные итоги реализации курса «Основы российской государственности»

1 сентября 2023 года состоялся запуск курса «Основы российской государственности», разработанного в рамках проекта «ДНК России», ведущими учеными страны. Уже в 2024 году курс успешно внедрен в 90% государственных вузов, а с 2025 года – стал частью масштабного национального проекта «Молодёжь и дети».

Дисциплина «Основы российской государственности» направлена на формирование у обучающихся системы знаний и ценностей, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности. Происходит формирование духовно-нравственного фундамента личности, осознающей особенности исторического пути российского государства, самобытность его политической организации и сопряжение успеха с политической стабильностью.

В частности, в ходе освоения курса студенты должны представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить её наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры. Молодые люди должны участвовать в формировании и совершенствовании политического уклада своей Родины, принимать и разделять ответственность за происходящее в стране, осознавать значимость своего гражданского участия и перспективы своей самореализации в общественно-политической жизни;

Как вы оцениваете влияние курса «Основы российской государственности» на формирование мировоззрения молодежи? Какие практики и компетенции используются в работе по укреплению гражданского мировоззрения и патриотизма в вашем регионе? Что вы могли бы предложить для того, чтобы сделать освоение курса еще более эффективным?

Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Введение курса «Основы российской государственности» стало важным шагом к укреплению мировоззренческого и ценностного единства общества. Этот курс не просто знакомит студентов с историей и устройством государства, а формирует целостное понимание роли России в мире, её культурно-цивилизационной миссии и личной ответственности граждан за развитие страны. Важно, что акцент сделан не только на знаниевом компоненте, но и на воспитательном аспекте – на формировании патриотизма, гражданской зрелости, уважения к традициям и государственным символам.

Практическая реализация курса во многом зависит от региональных особенностей и включения в образовательный процесс активных форм работы: форумов, диалогов с представителями власти, общественных дискуссий, проектных семинаров. В Смоленской области курс уже стал площадкой для интеграции воспитательной работы вузов с региональными программами гражданско-патриотического воспитания. Например, в СмолГУ проходят тематические круглые столы и лекции с участием преподавателей, историков, ветеранов, представителей органов власти и общественных движений. Это помогает студентам видеть связь между теорией и реальными процессами общественной жизни.

Для повышения эффективности освоения курса важно развивать проектный формат обучения: создавать молодежные инициативы, ориентированные на региональные задачи, стимулировать студенческие исследования в области государственной политики, проводить совместные мероприятия с движением «Россия – страна возможностей» и проектом «ДНК России». Такой подход превращает курс в живое пространство формирования активного, ответственного и патриотически настроенного гражданина.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Школьная программа в российских средних школах по общественным и гуманитарным дисциплинам подвергается серьёзному пересмотру. Увеличивается число часов на изучение истории, что очень важно, поскольку ранее важные темы по предметам детям приходилось проходить буквально за один урок, по диагонали. Сокращается число часов по обществознанию — программа курса ранее была либерально ориентированной и уже не отвечает современным политическим реалиям. Появилась новая дисциплина “Основы российской государственности”, которая призвана привить обучающимся понимание специфики российской цивилизации, её политически практик и места России в современном мире. Программа курса должна быть патриотически ориентированной, но в ходе преподавания следует избежать начётничества, а предоставить возможность учителям и обучающимся самостоятельно критически проанализировать пройденный материал и сформулировать для себя выводы. Курс призван сформировать у нового поколения правильные традиционные ценности, которые становятся ещё более актуальными в современном мире; такая шкала ценностей важна для современного человека и для молодых людей, которые придут на смену нынешнему поколению управленцев и займут в будущем важные посты в политике и бизнесе. Им предстоит строить новую Россию, а ценностные установки этого поколения закладываются уже сейчас в школе. И “Основы российской государственности” призваны помочь им не сбиться с пути. Для более эффективного освоения курса можно предложить включить в него просмотр тематических видеофильмов, организацию экскурсий на исторические места региона — визуальное восприятие и непосредственное взаимодействие обучающихся с изучаемым материалом улучшит восприятие материала и сформирует у учеников устойчивые знания. В Смоленской области применяются различные общественные практики для укрепления гражданственности и патриотизма среди молодого поколения — проводится большое число патриотических мероприятий исторической и культурологической направленности, проводятся мемориальные акции, работают поисковые и молодёжные движения, такие как отряды “Сальвар”, “Донской”, региональное отделение организации Ленинского комсомола. Активно функционирует движение гагаринцев — детская общественная организация имени Юрия Алексеевича Гагарина — первого космонавта планеты, прославившего Смоленскую область.