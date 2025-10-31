Смоленская область одержала убедительную победу на всероссийском туристическом фестивале «Диво России»

Смоленск стал победителем XII Всероссийского туристического фестиваля-конкурса «Диво России», завоевав сразу три высшие награды и главный приз зрительских симпатий. Итоги конкурса, в котором участвовали 52 региона страны, были подведены в Севастополе.

Смоленщина победила в следующих номинациях:

Первое место — за видеоролики «Исследуй новое» и «Поехали в Смоленск 2025».

Второе место — за работу «Смоленск. Есть, что делать».

Гран-при фестиваля — ролик с участием представителей областных властей, набравший наибольшее количество голосов.

«Этот успех — стимул для реализации новых проектов в сфере туризма. Мы многое делаем для ее развития: благоустраиваем территории, восстанавливаем объекты культуры, поддерживаем предпринимателей в сфере туризма, организуем мероприятия, которые собирают участников из различных регионов России и зарубежья!» — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.



Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Победа Смоленской области на фестивале «Диво России» — это не просто признание туристического потенциала региона, но и подтверждение эффективности системной работы, проводимой в последние годы в сфере туризма. Смоленщина всё активнее заявляет о себе как о регионе с уникальным культурным кодом, современными туристическими маршрутами и развивающейся инфраструктурой гостеприимства.

Особенно показательно, что победу принесли видеоработы, создающие живой, эмоциональный образ региона. Это говорит о профессиональном уровне коммуникации и умении выстраивать визуальный диалог с аудиторией. Туризм сегодня — это не только объекты и маршруты, но и атмосфера, вовлекающая путешественников. Именно это удалось передать смоленской команде.

Важно, что развитие туристической отрасли в регионе идёт под личным вниманием Губернатора Василия Анохина. Благоустройство территорий, восстановление культурных объектов, поддержка бизнеса и событийного туризма — все эти шаги формируют комплексный подход. Победа на «Диво России» закрепляет за Смоленской областью статус одного из лидеров внутреннего туризма и открывает новые возможности для продвижения региона на федеральном уровне.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Смоленская область имеет отличный потенциал для развития туризма. Регион является приграничным на пути в Республику Беларусь и имеет богатую многовековую историю, большое число исторических памятников и архитектурных сооружений на своей территории. Уникальной красотой и самобытностью отличаются такие замечательные места, как национальный парк “Смоленское поозерье” в Демидовском районе, где можно не только полюбоваться озёрами, образовавшимися после отступления ледника 10 000 лет назад, но и понаблюдать за жизнью необычных диких животных, например, зубров в вольерном комплексе “Зубринец”. История региона связана с жизнью многих исторических личностей, и туристы могут посетить связанные с ними памятные места, например, историко-культурный музей заповедник “Хмелита” в Вяземском районе, который был открыт в 1990 году в честь А.С. Грибоедова. С учётом хорошего туристического потенциала, а также креативных способностей и таланта местных жителей победа Смоленска в XII Всероссийском туристическом фестивале-конкурсе “Диво России” выглядит закономерной. Смоленск получил главный приз зрительских симпатий, завоевал три высшие награды и его номинация была особо отмечена за блестяще подготовленный видеоролик. Победа Смоленска в конкурсе — хорошая реклама для российских туристов, мотивирующая их посетить регион, и признание заслуг качественно подготовленной смоленской заявки. В эпоху интернета и социальных сетей краткие познавательные видеоролики о Смоленске могут внести большой вклад в привлечение туристов на смоленскую землю.