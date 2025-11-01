﻿Лесные инспекторы Смоленской области освоили управление БПЛА

Девять специалистов регионального Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира прошли обучение в рамках реализации федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем». Новые знания и навыки позволили им значительно повысить эффективность работы по охране лесов Смоленской области.

В рамках обучения специалисты прошли теоретическую подготовку в Университете Иннополис, а практическую – в Калужской области, где освоили управление беспилотными летательными аппаратами. Перед началом практических занятий инспекторы изучали теорию в онлайн-формате в течение нескольких месяцев. В результате обучения, специалисты теперь смогут быстро реагировать на нарушения лесного законодательства, оперативно замечать и контролировать лесные пожары, особенно в труднодоступных местах.

Беспилотники, оснащенные видеокамерами, передают изображение в режиме реального времени лесным инспекторам на земле.

«В Смоленской области для лесных инспекторов уже закуплено 12 беспилотников «Геоскан 801». Благодаря этим технологиям мы сможем более эффективно управлять лесными ресурсами, обеспечивать их сохранность для будущих поколений и снижать риски, связанные с природными и антропогенными факторами», – отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Изображение сгенерировано нейросетью