Актуальные новости Смоленщины в MAX

06.11.2025

Чтобы быть в курсе самых важных событий региона, подпишитесь на официальный канал Правительства (https://max.ru/region67) Смоленской области в мессенджере MAX. Напомним, что там мы регулярно публикуем самые важные и оперативные новости. Многие смоляне уже подписались и следят за актуальными новостями Смоленской области.

Официальный канал губернатора Смоленской области Василия Анохина (https://max.ru/anohin67) также есть в российском мессенджере MAX.
«Создал в МАX свой канал, чтобы делиться новостями о важных событиях в нашем регионе. делиться новостями о важных событиях в нашем регионе»,
— отметил губернатор.

Вы уже с нами в MAX? Отмечайтесь в комментариях «✅»!
А если еще нет — самое время начать. Присоединяйтесь к растущему сообществу смолян в удобном и безопасном мессенджере!

