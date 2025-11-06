Накануне Дня народного единства смоленские атомщики провели экологический субботник в Десногорске





1 ноября традиционный общегородской субботник объединил работников Смоленской атомной станции, подрядных организаций, ветеранов, молодежь, представителей администрации и учреждений города. Более 600 человек вышли на улицы, в парки и набережную, чтобы привести в порядок любимый город.

Весь город разделили на сектора, и на каждом закипела работа. Вооружившись инвентарем и пройдя инструктаж по технике безопасности, приступили к уборке: очищали от опавшей листвы газоны, сметали с тротуаров и дорог песок и мусор. В работе было задействовано более 28 единиц спецтехники. Традиционно генеральная уборка прошла и на территории санатория-профилактория «Лесная поляна» Смоленской АЭС.

«Сплоченность и единство проявляются прежде всего в конкретных делах, когда мы объединяемся ради общей цели, — отметил директор Смоленской АЭС Иван Сидоров. — Сегодня мы вместе — коллективы предприятий, администрация, городской совет — приводим в порядок наш город, чтобы он и дальше радовал нас своей красотой и уютом».

Несмотря на пасмурную погоду, царила по-настоящему праздничная и душевная атмосфера. Трудовой настрой участников поддерживал ансамбль «Гармония» Совета ветеранов Смоленской АЭС, чьи песни звучали на всех рабочих участках.

«Очень приятно поучаствовать в этом мероприятии, которое показывает, насколько дружен наш коллектив, а также служит прекрасным примером преемственности поколений. Здесь мы трудимся рядом с нашими ветеранами, общаемся, перенимаем опыт – это бесценно», — поделился главный инженер Смоленской АЭС Алексей Лещенко.

Ветераны Смоленской АЭС, супруги Татьяна и Николай Алехины рассказали, что в молодости они так же выходили на субботники. «Хорошо, что эта традиция сохранилась в нашем городе, ведь кто, если не мы! А какой хороший пример мы показываем подрастающему поколению, чтобы они тоже любили свой город, уважали и ценили труд», — с гордостью отметили они.

«Убирать город нужно всегда, неважно, какое это время года, — уверена инженер цеха тепловой автоматики и измерений Смоленской АЭС Елена Турчина. — Если осенью заблаговременно позаботиться об очистке улиц, дорог и парков, после схода снега везде будет чисто, красиво, сразу начнет пробиваться свежая трава».

Молодые работники Смоленской АЭС, как и старшие коллеги, увидели в совместном труде на благо города большую пользу. «Для меня это третий такой субботник. На свежем воздухе, рядом с коллегами чувствуешь себя частью большой семьи. Субботники сплачивают коллектив, да и настроение улучшается, когда видишь результаты своего труда — чистоту вокруг», — поделился электрослесарь электроцеха Степан Мехоношин.

Действительно, всего несколько часов слаженной работы — и город приятно преобразился. Около 170 кубометров листвы и 30 тонн песка вывезли на специальный полигон.

«Благодарю коллективы предприятий и учреждений, которые в преддверии государственного праздника единой командой поработали на благо города. Это еще раз подчеркивает, что в Десногорске живут неравнодушные и отзывчивые люди, которые любят свой город», — отметил на итоговом штабе субботника глава Десногорска Анатолий Терлецкий.

Для справки:

Создание комфортных условий жизни для граждан страны — одна из ключевых задач, обозначенная Президентом России Владимиром Путиным. Чистый воздух, вода, земля — обязательные условия для здоровья нации. Инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтерской и наставнической деятельности. По инициативе Президента России с 2019 года ведётся работа по ряду направлений национального проекта «Экология», таких как утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.

Помимо субботников, ежегодно сотрудники Смоленской АЭС реализуют программы поддержки окружающей среды: заселяют водохранилище ценными видами рыб, чтобы поддерживать в нем нужную флору, выходят на субботники, проводят просветительскую работу с подрастающих поколением.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС