С Днём экономиста!

11 ноября в России отмечается День экономиста, который появился в перечне российских профессиональных праздников согласно Приказу Министерства экономического развития РФ № 876 от 24 ноября 2015 года.

День экономиста отмечался в стране и ранее, но неофициально и в разные даты. Так, до 2011 года его праздновали 30 июня, а в 2011 году появился официальный праздник, правда, назывался он Днём финансиста. В 2015 году всё «встало на свои места», и экономисты получили свой профессиональный праздник, отмечаемый ежегодно 11 ноября.