Василий Анохин: Мы дорожим каждым бойцом, который возвращается с передовой

Смоленская область дорожит каждым ветераном спецоперации, который возвращается в регион. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

Говоря о мерах поддержки ветеранов СВО в Смоленской области, глава региона отдельно остановился на реализации образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск».

«У нас, действительно, было большое количество заявок. 26 человек уже отобраны, первый модуль обучения для части из них прошел. И я тоже являюсь наставником одного из ребят. Он получил, к сожалению, ранение на передовой. Молодой парень, с отличным внутренним стержнем. Поможем ему приобрести дополнительные навыки, плавно войти в мирную жизнь», — рассказал Василий Анохин.

Губернатор Смоленской области подчеркнул, что регион дорожит каждым вернувшимся ветераном СВО. Поэтому существует порядка 50 мер поддержки бойцов и членов их семей.

«Нам в целом в регионе мужики нужны. Много активных ребят, к сожалению, за посление 10-15 лет выехали из области. А мужики – это семьи, бизнес, рабочие места, предприятия. Это, в том числе, защита. Поэтому мы дорожим каждым парнем, который возвращается с передовой. Наша задача – помочь конкретному человеку вернуться в мирную жизнь, вернуться в дело», — подчеркнул Василий Анохин.

Напомним, губернатор Смоленской области Василий Анохин возглавляет Общественный совет программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Образовательная программа является аналогом проекта «Время героев», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина.