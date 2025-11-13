В Смоленске состоялись публичные слушания по проекту областного закона «Об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»

Правительство региона подчеркивает важность финансовой стабильности и экономического роста для благосостояния смолян. Публичные слушания — важный этап открытости и общественного контроля. Они проводятся, чтобы жители региона могли ознакомиться с основными финансовыми документами, задать вопросы и высказать свои предложения.

Важнейшим направлением для региона является поддержка военнослужащих и участников СВО. Эта задача, поставленная Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. На эти цели запланировано 1,6 млрд. рублей.

В рамках трехлетнего бюджета будет обеспечено безусловное выполнение национальных целей и стратегических задач, определенных Указами Президента РФ. В 2026 году продолжится реализация 10 национальных проектов.

На 2026 год доходы планируются в сумме 89 млрд рублей (рост на 4%). Из них 74 млрд – собственные доходы региона. Как и прежде, областной бюджет сформирован по программно-целевому принципу. Он включает в себя 30 государственных программ, большая часть расходов будет реализована через них. На социальные приходится 71 % всех программных расходов, на инфраструктурные – более 25%.

Значительный объем средств предусмотрен на развитие образования – 20,5 млрд рублей. В рамках выделенных средств будет профинансирован образовательный процесс в детских садах, школах, профессиональных училищах, а также в частных образовательных организациях для 135 тысяч обучающихся. На приобретение учебников в школы будет направлено 288 млн рублей. Продолжатся ремонты в школах и детских садах.

Порядка 16 млрд рублей будет направлено на сферу здравоохранения. Планируется продолжение капитальных ремонтов зданий медицинских учреждений. На приобретение медицинского оборудования запланировано 415 млн рублей. Также будет продолжена работа по приобретению жилья для медицинских работников.

Одно из приоритетных направлений для региона – сельское хозяйство. На эту сферу запланировано 2,1 млрд рублей. 116 млн рублей будут направлены на капитальный ремонт агротехнологических классов и оснащение учебным оборудованием. В рамках проекта комплексного развития сельских территорий на сумму 420 млн рублей планируется реализация 62 проектов благоустройства сельских территорий в 23 муниципальных округах.

«Проект бюджета направлен на обеспечение устойчивого экономического развития региона, повышение качества жизни смолян и выполнение всех социальных обязательств. Мы продолжим реализацию национальных проектов, направленных на развитие образования, здравоохранения, социальной сферы. Будем последовательно реализовывать все намеченные планы. Наша главная задача — создание комфортных и безопасных условий для жизни в Смоленской области», — сказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.