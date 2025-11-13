Художественные символы России

Какие они, символы России? Один скажет, что это гармошка, другой назовёт шапку-ушанку, кто-то вспомнит матрёшку, другой – каравай. Сафоновцы разных возрастов объединились под крышей детской школы искусств имени В.М. Кириллова, чтобы найти свои изюминки.

Мастер-классами руководили преподаватели ДХШ. Занятие получилось очень увлекательным. В работу включились и взрослые, и дети.

В различных техниках «самоделкины» клеили аппликации с русскими березками, рисовали купола храмов, ткали георгиевскую ленту, вырезали фигурки обитателей леса, рисовали осенний пейзаж, мастерили другие интересные сувениры.

Объединившись в общем деле, все почувствовали свою сопричастность к истории нашей великой страны.

Текст и фото Марины Хотулёвой

