Художественные символы России

Какие они, символы России? Один скажет, что это гармошка, другой назовёт шапку-ушанку, кто-то вспомнит матрёшку, другой – каравай. Сафоновцы разных возрастов объединились под крышей детской школы искусств имени В.М. Кириллова, чтобы найти свои изюминки.
Мастер-классами руководили преподаватели ДХШ. Занятие получилось очень увлекательным. В работу включились и взрослые, и дети.
В различных техниках «самоделкины» клеили аппликации с русскими березками, рисовали купола храмов, ткали георгиевскую ленту, вырезали фигурки обитателей леса, рисовали осенний пейзаж, мастерили другие интересные сувениры.
Объединившись в общем деле, все почувствовали свою сопричастность к истории нашей великой страны.
Текст и фото Марины Хотулёвой
Ещё больше фото по ссылке:
https://ok.ru/gazetasafo/topic/158585203477396
