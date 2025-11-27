Сегодня, 27 ноября, поздравляем в днем ангела наших подписчиков, которые носят такие имена:
Александр – «Защитник людей»
Алексей – «Защитник», «оберегающий»
Анна – «Благодать», «милость божья», «миловидная»
Аристарх – «Лучший правитель»
Василий – «Царский», «царственный»
Виктор – «Победитель»
Гавриил – «Сила Божья», «Божья твердыня»
Георгий – «Земледелец»
Григорий – «Бодрствующий», «не спящий»
Дмитрий – «Посвященный богине Деметре»
Константин – «Стойкий», «постоянный»
Михаил – «Кто как Бог»
Николай – «Победитель народов»
Петр – «Скала», «каменная глыба»
Порфирий – «Багряный», «пурпурный»
Сергей – «Высокий», «ясный»
Федор – «Божий дар», «дарованный Богом»
Филипп – «Любящий коней»
С днём ангела!
Сегодня, 27 ноября, поздравляем в днем ангела наших подписчиков, которые носят такие имена:
Будьте первым, кто оставит комментарий!