С днём ангела!

Сегодня, 27 ноября, поздравляем в днем ангела наших подписчиков, которые носят такие имена:

Александр – «Защитник людей»

Алексей – «Защитник», «оберегающий»

Анна – «Благодать», «милость божья», «миловидная»

Аристарх – «Лучший правитель»

Василий – «Царский», «царственный»

Виктор – «Победитель»

Гавриил – «Сила Божья», «Божья твердыня»

Георгий – «Земледелец»

Григорий – «Бодрствующий», «не спящий»

Дмитрий – «Посвященный богине Деметре»

Константин – «Стойкий», «постоянный»

Михаил – «Кто как Бог»

Николай – «Победитель народов»

Петр – «Скала», «каменная глыба»

Порфирий – «Багряный», «пурпурный»

Сергей – «Высокий», «ясный»

Федор – «Божий дар», «дарованный Богом»

Филипп – «Любящий коней»

