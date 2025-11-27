﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики заболеваний ЖКТ



С 24 по 30 ноября в России объявлена Неделя профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Она проводится ежегодно в рамках программы укрепления здоровья населения и направлена на повышение осведомленности людей о факторах риска, симптомах и методах предотвращения болезней органов пищеварения.

Заболевания органов пищеварения встречаются во всех возрастных группах и достаточно высоко распространены в мире. В России они занимают 4-е место в общей структуре заболеваемости (7,7%) и смертности (5,2%). Структура заболеваний одинакова во всех возрастных группах: лидируют гастриты и дуодениты, второе место занимает патология желчного пузыря и желчевыводящих путей, на третьем месте — язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Неуклонно растет количество страдающих неалкогольной жировой болезнью печени, являющейся предшественником цирроза и рака печени.

«Заболеваемость в системе ЖКТ продолжает расти, несмотря на развитие медицины в вопросах профилактики, диагностики и лечения, а также остается важной проблемой здравоохранения», – обращает внимание главный специалист-терапевт Министерства здравоохранения Смоленской области, заместитель главного врача по медицинской части ОГБУЗ «Больница медицинской реабилитации» Наталья Волкова.

Проявления патологии ЖКТ многочисленны и разнообразны: от общей слабости, изменения характера и частоты стула, тошноты и рвоты, до конкретных локализованных болей. Все эти симптомы требуют внимания и своевременного обращения к врачу. Особенно важна ранняя диагностика для людей старше 50 лет и тех, у кого есть родственники, имеющие злокачественные новообразования органов ЖКТ.

Стоит отметить, что раковые заболевания толстой, прямой кишки и желудка относятся к одним из самых распространенных видов онкозаболеваний, составляя 29,3% в структуре смертности от рака.

Профилактика заболеваний ЖКТ включает: соблюдение рационального питания и питьевого режима; контроль массы тела и психоэмоционального состояния, отказ от вредных привычек, а также своевременное прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.