Перепись в УФСИН

Свыше трех тысяч лиц содержатся в местах лишения свободы региона. Все они смогут принять участие во Всероссийской переписи населения.

В качестве переписчиков выступают сотрудники учреждений. Их количество определено из расчета пятьсот пятьдесят опрашиваемых на одного человека. Кроме того, предусмотрен резерв сотрудников на случай непредвиденных обстоятельств, например, болезни. В начале октября весь личный состав исправительных колоний, задействованный в проведении переписи, прошел соответствующее обучение. Занятия проводила представитель Смоленскстата. Сотрудникам досконально разъяснили все правила и условия, которые должны быть соблюдены при осуществлении процедуры переписи, а также передали соответствующую документацию. По итогам обучения ими пройдено контрольное тестирование.

В опросе могут принять участие подозреваемые, обвиняемые и подсудимые без определенного места жительства и иностранные граждане, временно находящиеся на территории России, а также все осужденные. Процедура проводится с использованием бумажных бланков, которые затем будут сданы в Смоленскстат для последующей обработки.

Осужденным к принудительным работам, отбывающим наказание в исправительном центре, а также лицам, состоящим на учете уголовно-исполнительной инспекции Смоленской области (это более трех с половиной тысяч человек) доступны все варианты прохождения процедуры опроса: можно пообщаться с пришедшим переписчиком или сделать все самостоятельно через портал государственных услуг.

Лица, содержащиеся в учреждениях УФСИН России по Смоленской области, хорошо проинформированы о данном мероприятии. Задолго до начала самой переписи в колониях и следственных изоляторах проводилась соответствующая разъяснительная работа. На стендах размещены тематические плакаты, а сотрудниками читались тематические лекции.

– Более того, мы видим, что осужденные сами очень заинтересованы в участии в данном событии, – рассказывает начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Смоленской области полковник внутренней службы Андрей Катаев. – Ведь это позволит им, находящимся в изоляции от общества, почувствовать себя частью нашей необъятной страны, людьми, внесшими свой вклад в дальнейшие социально-экономические процессы, на которые повлияют результаты переписи населения.

Валентина Солодчук