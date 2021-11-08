Подготовьте автомобиль к зиме

Согласно статистике, в период смены сезонов на дорогах возрастает количество происшествий. Водители, привыкшие к достаточно высоким скоростям летом, забывают о более осторожной зимней манере управления транспортом. Между тем, осадки делают дорожное полотно более скользким. И понижение температурного режима способствует образованию наледи. Самыми аварийно-опасными участками являются мосты и путепроводы, крутые спуски и подъемы. Своевременная смена авторезины, а также оптимальный скоростной режим позволят держать транспортное средство под контролем и снизить риск попадания в аварии.

Сафоновская Госавтоинспекция напоминает, что в период межсезонья водители начинают сталкиваться с тяжелыми дорожными условиями, которые могут стремительно меняться за короткие промежутки времени. Даже хорошо знакомая автодорога может измениться в короткий срок и преподнести вам неприятные сюрпризы. Так что владельцам транспортных средств нужно быть особенно внимательными и осторожными на дороге.

Важную роль в эксплуатации транспортного средства в зимний период играет использование зимней колесной резины. Летние покрышки не предназначены для эксплуатации на автомобиле в зимнее время, поскольку резиновый состав летних шин теряет свои свойства при отрицательных температурах, что влияет на способность покрышки держать сцепление с дорогой. Кроме того, зимние шины имеют иной протектор, который предназначен для снега, льда и воды.

В соответствии с техническим регламентом таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» определен зимний период, когда должна быть установлена зимняя колесная резина — декабрь, январь, февраль. Уважаемые автолюбители, не ждите 1 декабря. Так как даже при температуре менее 7 градусов тепла, летняя резина начинает терять свои свойства и затвердевает, что влечет за собой повышение аварийной опасности.

Помните, что летние шины уже при нулевой температуре не смогут обеспечить максимального сцепления с дорогой. Также помните, что тормозной путь летней резины при эксплуатации в таких условиях в несколько раз больше, чем у автомобиля с зимними покрышками. В итоге, эксплуатация автомобиля в зимний период на летних шинах, подвергает не только вас, но и других участников дорожного движения опасности.

Вождение автомобиля в зимних условиях также требует высокой концентрации и внимания. Манера вождения у водителей должна соответствовать дорожным и погодным условиям. В зимний период особенно опасно совершать резкие маневры, которые могут привести к потере контроля над транспортным средством. Подъезжая к пешеходным переходам необходимо заблаговременно сбросить скорость, во избежание экстренного торможения, в зимний период тормозной путь значительно увеличивается, что, в случае появления пешехода на проезжей части, может не позволить автомобилю вовремя остановиться.

Пешеходам, так же стоит быть осторожнее и осмотрительнее, пересекая проезжую часть. Прежде чем продолжить движение необходимо убедиться в собственной безопасности, что все автомобили остановились и пропускают вас, и только после этого начинать движение. Если вы резко появитесь на проезжей части, даже если водитель успеет вовремя среагировать, погодные условия могут не позволить транспортному средству вовремя остановиться.

Так же, Госавтоинспекция напоминает, что согласно пункту 4.1 Правил дорожного движения, люди, находящиеся ночью на проезжей части дороги вне заселенной местности, должны иметь световозвращающие приспособления.

В зимний период это особенно актуально. В сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге. Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Человек, имеющий при себе такой элемент, виден на расстоянии втрое превышающем способность водителя заметить его без отражателя.

Сотрудники Сафоновской Госавтоинспекции рекомендуют родителям контролировать ношение ребенком световозвращающих элементов независимо от времени суток и времени года, особенно в непогоду. Вместе с этим дети-пешеходы должны знать и соблюдать правила безопасного поведения на дороге.