Добро — это ты

По всей России проходит масштабная федеральная рекламная кампания по популяризации волонтерства.

Во многих общественных местах можно увидеть яркие рекламные макеты, призывающие население к активному участию в добровольческой деятельности и Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

«Третий год подряд канун Дня добровольца и Нового года мы стараемся сделать самым добрым и светлым временем года, напоминая россиянам о важности добровольческой деятельности и выражая благодарность всем, кто уже в рядах волонтеров. Сегодня мы говорим о том, что каждый десятый житель нашей страны хотя бы время от времени участвует в различных добровольческих акциях. Количество вовлеченных людей год от года увеличивается. Традиционно рекламная кампания предваряет проведение центрального форума на эту тему – в 2021 году это Международный форум гражданского участия «МЫВМЕСТЕ». Одноименная акция, запущенная нами в прошлом году, позволяет говорить о том, что сегодня это уже не только про добровольчество со стороны физических лиц – гражданская активность – неотъемлемое направление в социально ответственном бизнесе, в медиа. Эти сферы впервые будут отмечены премией, церемония вручения которой приурочена к национальному Дню добровольца», – подчеркивает руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

Основной слоган – «Добро – это ты», ведь главный ресурс в мире помощи – сам человек. У добра нет пола, возраста, цвета и границ. Добровольчество доступно для каждого, и любой вклад важен. Акция #МЫВМЕСТЕ нужна не только в период испытаний, но и в обычной жизни каждого человека.

«Самый простой и понятный многим людям механизм участия в добрых делах — это пожертвования. Кто-то болеет, кому-то нужна школьная форма, где-то случился пожар… Как помочь? Перевести деньги, а там разберутся. Есть же какие-то специальные люди — волонтеры и разные организации, они купят все необходимое и передадут. Но, на самом деле, помощь — это не всегда про деньги. Самое ценное здесь — личное участие», — пояснила идею рекламной кампании генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Еще один посыл кампании – это многообразие направлений волонтерства. Благодаря этому можно выбрать наиболее подходящую деятельность и это позволяет не только отдавать, но и получать – полезные навыки и опыт в любимом деле.

Пресс-служба Губернатора Смоленской области