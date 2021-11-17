﻿ВНИМАНИЕ!





19 ноября 2021 года с 10:00 начальником отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Смоленской области будет осуществляться личный прием граждан по вопросам организации сбора, обработки, утилизации твердых коммунальных отходов.

Прием будет проведен в прокуратуре Смоленской области, в случае необходимости — в помещении Сафоновской межрайонной прокуратуры по адресу:

ул. Советская, д. 23, г. Сафоново, с использованием видеосвязи. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ удостоверяющий личность. Предварительная запись осуществляется в помещении Сафоновской межрайонной прокуратуры.