Беленино: новоселье на улице Молодёжной

В минувшую пятницу в Беленинском сельском доме культуры прошел день открытых дверей.

Торжество было организовано в соответствии с действующими ограничениями Госсанэпиднадзора, связанными с пандемией коронавирусной инфекции.

Участников клубных формирований, самодеятельных артистов у входа, украшенного шарами, радушно встречали директор СДК Татьяна Корнеева и художественный руководитель Ирина Кузнецова.

Глава МО Беленинского сельского поселения Людмила Петрик напомнила односельчанам о традиционно многолюдных праздниках в СДК, на которые собирался стар и млад. Людмила Владимировна обратилась к собравшимся в зале, а также к старейшей участнице вокального ансамбля «Сударушка» Татьяне Петровне Власенковой:

– Благодаря реализации нацпроекта беленинские жители получили красивый и комфортный очаг культуры, о котором еще вчера мы не могли и мечтать. Увеличилось число мест в зрительном зале; на новой сцене не придется тесниться танцорам. Для вас предназначена хоровая комната, где висят наглаженные концертные костюмы и размещены многочисленные награды. Надеюсь, что Вы, Татьяна Петровна, придёте в клуб на репетицию и покажете пример другим вокалистам ансамбля «Сударушка» – без выступления этого народного коллектива раньше не обходился ни один концерт.

В Беленинском сельском поселении раньше не было такой красивой сцены в праздничном убранстве, удобных кресел для зрителей, уютных комнат для кружковой деятельности. В этом признаются люди, которые на протяжении многих лет после работы спешили на репетиции в клуб, готовились к смотрам художественной самодеятельности, гастролировали в селах Сафоновского района: Рыбках. Прудках, Баранове, выступали в соседнем районном центре – городе Ярцево… Марина Викторовна Аверьяненкова, Татьяна Валерьевна Богачева, в разные годы бывшие художественными руководителями СДК, а также Зоя Семеновна Лосева, акушер фельдшерско-акушерского пункта, Галина Владимировна Журавлева, работавшая воспитателем в детском саду, припомнили свои выступления в старом клубе, где набирался полный зал народу и царила атмосфера праздника. Дочь Власенковой Марина Дубровская пришла в коллектив «Сударушки» со школьной скамьи; многие годы она является солисткой. С седьмого класса ходила на репетиции хора Глава сельского поселения Людмила Владимировна Петрик. Она помнит, что в этом коллективе пели и взрослые, и дети.

Для старожилов Беленина незабываемо время, когда они вместе с детьми спешили в старенький деревянный клуб. Потом его снесли, а новый так и не построили. Сельский очаг культуры было решено временно разместить в бывшей столовой местного совхоза. В нем оборудовали небольшую сцену, перед которой поставили несколько рядов стульев для зрителей. На огонек в сельский клуб приходили дети и взрослые; занимались в кружках, готовились к выступлениям, празднованию дней деревни. Однако с началом пандемии коронавирусной инфекции в крошечном зрительном зале могли разместиться лишь девять зрителей при условии соблюдения социальной дистанции.

Отапливалось здание частично, большая его часть разрушалась и ветшала; появились трещины на фасаде. Проведенная два года назад замена деревянных окон и дверей на пластиковые не решала проблем аварийного строения, лишенного каких-либо удобств. Требовался ремонт кровли, фасада, системы отопления, внутренних помещений.





Разительные перемены произошли благодаря принятым мерам в рамках реализации национального проекта «Культура», федерального проекта «Культурная среда», областной государственной программы «Развитие культуры Смоленской области». Освоены выделенные средства, в том числе из федерального бюджета – 3 081 950 руб., из областного – 460 521 руб., из районного – 186 446 руб. Наконец-то беленинцы получили в подарок замечательный Дом культуры, где тепло, уютно, комфортно.

Капитально отремонтированы внутренние помещения, крыша, фасад, крыльца, оборудованы санузел, теплогенераторная.

За счет сэкономленных средств проведена реконструкция системы газоснабжения здания, которое теперь отапливается целиком.

Благоустроена прилегающая к ДК территория. Благодаря перепланировке кардинально изменились в лучшему условия для занятий творческих коллективов, проведения массовых торжеств.

Обновленный интерьер очага культуры пришелся по душе беленинцам, которые пришли в день открытых дверей с детьми и внуками. В зале кружковой работы учащиеся пятых-шестых классов местной школы изготавливали подарки мамам к предстоящему празднику под руководством Ирины Михайловны Кузнецовой. Заглянувшая на огонекНаталья Александровна Елисеева также взялась за поделку по примеру ребятишек. На фоне обновленного интерьера клуба не до скуки было приехавшим в гости к бабушкам малышкам Варе и Маше, которых буквально заворожили фотозоны, наличие народных инструментов.

Поднялась на сцену и прочла стихи Людмила Ивановна Баранова-Смариго. Эта женщина является ведущей концертных программ, она отмечена грамотами за исполнение поэтических произведений. Людмила Ивановна после выхода на заслуженный отдых переехала в Беленино из Москвы. Артистичная, задорная, увлеченная поэзией, она готова научить детей выразительному чтению стихов. Руководству Дома культуры Людмила Ивановна предложила создать на общественных началах кружок художественного слова.

Директор СДК Татьяна Корнеева отмечает, что люди за период пандемии соскучились по живому общению, посиделкам в сельском клубе. Впереди самый сказочный и любимый праздник – Новый год. Хочется встретить его после долгого перерыва светло и радостно, отметив новоселье с приглашением жителей деревни и гостей на праздничную программу.

Татьяна ГЛЯШОВА.

Фото автора.