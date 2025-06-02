Перемены зависят от нас

«Перемены в городе зависят от нас: нам дано право выбрать территорию для благоустройства, проголосовать за тот или иной проект», – поделились своим мнением волонтеры Елизавета Неведрова и Кристина Жмуркина в тот день, когда они помогали проголосовать за благоустройство работникам ООО «Русэлпром. СЭЗ».

Лиза – секретарь молодежного совета, десятиклассница Барановской средней школы, Кристина – вожатая средней школы № 9.

– Считаем Сафоново хорошим, комфортным, душевным городом и хотим видеть его более чистым, зеленым. И чтобы горожане берегли созданную для них среду для отдыха, занятий спортом, – поделились они своими мыслями.

Один из проголосовавших с помощью волонтеров – Алексей Астахов, водитель транспортного участка. Он считает, что благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» преображаются общественные пространства. У нас в Сафонове создан очень хороший парк на Южном с прекрасной базой для отдыха людей разных возрастов и площадками для игр, занятий спортом. По мнению Алексея Анатольевича, пора создать подобные условия в каждом из районов города, в том числе и на стадионе поселка Горного.

Работницы аппарата администрации Анна Ростовцева и Марина Лапухова также отдали свои голоса за выбранные объекты.

– Голосуем за то, чтобы город был чистым, уютным, зеленым, – сказали они. – И чтобы в свободное время можно было отдохнуть на лавочках в тени деревьев старшему поколению, а детям и молодежи – заняться играми, спортивными тренировками. Для создания комфортных зон в городах и реализуются проекты благоустройства.

Жители округа могут проголосовать за следующие территории:

– сквер детский «Сказка» (второй этап благоустройства);

– стадион по улице Ленинградской (второй этап благоустройства);

– игровая площадка возле спортивного зала «Строитель».

Осталось совсем немного времени: голосование продлится до 12 июня. Уважаемые сафоновцы, свой выбор можно сделать на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через волонтеров и с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Решаем вместе»